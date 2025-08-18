פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד שני קטינים בני 16 ו-17 תושבי הנגב, בגין מעורבותם בעסקאות נשק ותחמושת, תיווך, החזקה וירי – תוך תיעוד עצמי. הקטינים מואשמים במספר עבירות נשק חמורות, והפרקליטות מבקשת את מעצרם עד תום ההליכים

פרקליטות המדינה, באמצעות עו”ד תהילה נידם מפרקליטות מחוז דרום, הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בבאר שבע כתב אישום נגד שני קטינים, בני 16 ו-17, תושבי הנגב, בגין קשר לביצוע עסקאות נשק ותחמושת.

לפי כתב האישום, הקטינים פעלו במספר הזדמנויות כדי לתווך בעסקאות למכירה ורכישה של כלי נשק, ובהם אקדח מסוג “גלוק” במחיר של 30,000 ש”ח ורובים במחירים שנעו בין 55,000 ל-100,000 ש”ח. באחד המקרים, כאשר התקשה אחד מהם לאתר רוכש, הוא שיתף את חברו הקטין כדי לסייע.

במקרה נוסף, ביקש אחד הקטינים להשיג תחמושת בדחיפות תוך שהוא מדגיש שלא יחשפו את מקור הכדורים. בהזדמנות אחרת ניסה למכור עשרה כדורים מסוג “קטן” במחירים של 200–300 ש”ח.

עוד עולה כי אחד הקטינים החזיק בביתו כלי נשק ואמצעי לחימה עבור חברו. בחלק מהמקרים הוא הצטלם כשהוא מחזיק ויורה בנשק. באירוע אחד, ביקש מחברו לרכוש אקדח בעלות של כ-30,000 ש”ח, חיבר אליו ערכה שהפכה אותו לתת-מקלע, וירה בו תוך תיעוד עצמי. האקדח המוסב נתפס לאחר מכן על אחיו של הקטין.

במקביל לכתב האישום הוגשה גם בקשה למעצר עד תום ההליכים. בפרקליטות ציינו כי ריבוי המעשים וחומרת האישומים מעידים על מסוכנות גבוהה, ועל זמינות ונגישות חריגה לביצוע עסקאות נשק.

לשני הקטינים מיוחסות עבירות רבות, בהן נשיאת והובלת נשק, ניסיון לעסקאות נשק, רכישת תחמושת, החזקה, וירי בנשק חם.

החקירה נוהלה על ידי ימ”ר דרום במשטרת ישראל בשיתוף עם שירות הביטחון הכללי (שב”כ).

לתשומת לב הקוראים: חל איסור בפרסום כל פרט העלול לזהות את הקטינים. כמו כן, בשל גילם, לא ניתן להעביר כתבי בי-דין בעניינם.