אחרי שהקואליציה העבירה בדוחק את האישור להארכת צווי ה-8, יו”ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף: “ממשלת ההשתמטות בוגדת באותם הלוחמים שוב ושוב רק כדי לשמור על הברית עם העסקנים החרדים בכנסת”

אחרי דחייה של שבוע, הממשלה השיגה את הרוב הדרוש בוועדת החוץ והביטחון כדי לאשר את הארכת תוקף צווי ה-8 של המילואים.

נזכיר כי הקואליציה של נתניהו מתפרקת, החרדים עזבו את הממשלה (אם כי נותרו חלקית בקואליציה), ובלי יולי אדלשטיין, לא היה לקואליציה רוב בוועדה החשובה. בשבוע שעבר משך היו”ר החדש – בועז ביסמוט – את ההחלטה אחרי שלא השיג את הרוב.

בדיון היום, נעדר היו”ר המודח יולי אדלשטיין, ואת מקומו מילאה ח”כ טלי גוטליב, גם היא מהליכוד, ובכך צלחה הקואליציה את המשוכה והשיגה רוב דחוק של 8 תומכים מול 7 מתנגדים.

ממשלת ההשתמטות בוגדת במילואימניקים

המהלך של הקואליציה להאריך את המילואים בעוד עשרות ימים, בזמן שהיא מתקשה לגייס את החרדים, מעוררת ביקורת חריפה במערכת הפוליטית.

יו״ר ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן, תקף במילים קשות את ההחלטה: “הממשלה שוב האריכה את צווי ה־8 למאות אלפי מילואימניקים. ממשלת ההשתמטות בוגדת באותם הלוחמים שוב ושוב רק כדי לשמור על הברית עם העסקנים החרדים בכנסת. לא נתפשר על ביטחון ישראל. גיוס לכולם – בלי פטורים ובלי קומבינות זה צו השעה”.