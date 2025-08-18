אושר כהן חוזר להיכל מנורה ב16/9 עם מופע סוחף שכולל את הלהיטים הגדולים והשירים החדשים מאלבום “אוגוסט דאמפ”. אחרי סדרת מופעי סולד אאוט בפארקים ובאמפים הגדולים, אושר מבטיח ערב מלא אנרגיה וביצועים בלתי נשכחים

אושר כהן, אחד מהאמנים החמים והמצליחים בישראל, חוזר להופעה עם הלהיטים הגדולים שלו ושירים מהאלבום החדש “אוגוסט דאמפ”. אחרי סדרת הופעות מרשימות ברחבי הארץ בפארק הירקון, באצטדיון סמי עופר, באמפי קיסריה ובאמפים נוספים, כולל מופע ענק בלייב פארק ראשל”צ, מגיע אושר כהן להיכל מנורה בתל אביב, שם יתקיים המופע ב-16 בספטמבר 2025, במופע חדש ומלא אנרגיה.

צפו בהכרזה הרשמית של אושר כהן על ההופעה במנורה:

אושר כהן במנורה

להיטים וביצועים חדשים

המופע יכלול את הלהיטים שהפכו את אושר כהן לאחד מהאמנים המצליחים בישראל, ביניהם: “מנגן ושר”, חמישי שישי”, ו- “ה’ יברך אותך” ועוד. בנוסף, לראשונה על הבמה, אושר כהן יבצע גם שירים מהאלבום החדש “אוגוסט דאמפ”, ביניהם: “אין כבוד”, “שני זרים”, “לא כואב לי”, “אני רוצה עוד אהבה”, “לא מבין”, “באמת של האמת”.

כובש את המדיה הדיגיטלית

מאז יציאתו של אלבומו החדש, אושר כהן כבש את מקום ראשון במדיה הדיגיטלית עם מאות מיליוני שימושים בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב ועוד. המופע בהיכל מנורה מבטחים מבטיח חוויה חיה ומלאת אנרגיה, עם ביצועים LIVE ללהיטים הקלאסיים והחדשים כאחד.