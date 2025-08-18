נבחרת ישראל סיימה את ההכנה ליורובאסקאט. דני אבדיה יוביל את הדור המוכשר, אך עם רכז בכיר אחד בסגל, ים מדר, האתגר גדול מתמיד

נבחרת ישראל סיימה אתמול (ראשון) את שלב ההכנות ליורובאסקט 2025 עם הפסד 88:76 למונטנגרו, במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה מצד הכחולים-לבנים.

זה היה ההפסד השני של הנבחרת בסדרת משחקי ההכנה, שהסתיימה במאזן של שלושה ניצחונות (גאורגיה, קפריסין ויוון) מול שני הפסדים (אסטוניה ומונטנגרו).

החדשות המעודדות מגיעות מכיוונו של ים מדר, שחזר לשחק אחרי תקופה ממושכת מחוץ לפרקט, והראה סימנים חיוביים עם 12 נקודות. “משהו חיובי מהמשחק הזה הוא החזרה של ים, שנראה טוב ומרגיש טוב”, אמר המאמן אריאל בית הלחמי לאחר המשחק.

לצד נקודות האור, המאמן הודה כי יש עדיין עבודה רבה: “התחלנו לא טוב ורדפנו אחריהם לאורך כל המשחק. יש לנו עוד כמה דברים לתקן, אבל הכיוון חיובי”. בנבחרת ציינו כי החולשה בהגנה, חוסר האגרסיביות והיכולת הלא יציבה מבחוץ חייבים להשתפר במהרה, במיוחד לקראת בית ד’ הקשוח שבו תשחק ישראל.

הניצחון המרשים על יוון היה מקרי

הניצחון המרשים מול יוון בשבוע שעבר, הראשון מזה כמעט שלושה עשורים, סיפק אופטימיות, וכך גם שיתופי הפעולה המבטיחים בין דני אבדיה, יובל זוסמן ותומר גינת. הציפיות מאבדיה גבוהות במיוחד – והוא יצטרך לספק יציבות ומנהיגות כדי שהנבחרת תוכל להגשים את הפוטנציאל שלה.

אחת הדאגות המרכזיות היא עמדת הרכז: בן שרף, שנבחר לאחרונה בדראפט ה-NBA, לא קיבל אישור מקבוצתו להגיע, ותמיר בלאט לא זומן לאחר שוויתר על זימוני הנבחרת למוקדמות. כך למעשה נותרה ישראל עם רכז מוביל אחד בלבד – ים מדר – מה שהופך את העומס עליו למרכזי במיוחד.

הכחולים-לבנים ישובו היום לארץ, יקיימו מספר אימונים אחרונים ויחכו להחלטה על הניפוי האחרון בסגל לפני היציאה לפולין. בבית הלחמי וחניכיו יודעים – ביורובאסקט אין מקום לטעויות. מדובר בדור המוכשר ביותר שצמח בכדורסל הישראלי, למרות חסרונם של שני שחקני NBA נוספים – שרף ודני וולף. דני אבדיה כבר דיבר בגלוי על חלום הזכייה באליפות אירופה, אך כדי שחלום כזה יהפוך למציאות, ישראל תצטרך לעלות מדרגה – לא רק בכישרון, אלא גם באופי וברגעי ההכרעה