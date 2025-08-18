המחזמר “אנני” הגיע לארץ, וכבר עלה בפעם הראשונה על הבמה. לצד השחקנים המוכשרים, הגיעו לפרימרייה גם מפורסמים רבים עם ילדיהם. אבל מי המפורסמת שהגיעה דווקא עם הכלב שלה?

המחזמר “אנני” עלה בבכורה חגיגית על בימת ביתן 2 באקספו תל אביב, בהפקה חדשה מבית to-Mix. הקלאסיקה הנצחית מברודווי, שכבשה לבבות ברחבי העולם, קיבלה גרסה ישראלית מרגשת בבימויו של צדי צרפתי, עם קאסט שחקנים, זמרים ורקדנים, בליווי תזמורת חיה שמוסיפה עומק וקסם למופע. אבל בזמן שרוב המפורסמים הביאו איתם את הילדים שלהם, בלטה מפורסמת אחת שהביאה איתה דווקא את הכלב שלה. מי זו ומה הסיבה? הנה כל הפרטים.

קאסט מוכשר ומלא אנרגיה

את התפקיד הראשי של אנני, היתומה האופטימית שמלאה בתקווה, מגלמות ליה צמח ויעל לוי, בהופעה מלאת קסם ורגש. לצדן, מככבים שחקנים כמו טלי אורן בתפקיד מיס האניגן, עוז זהבי, מיי פיינגולד, רועי וינברג ומיטל נוטיק. ההפקה כוללת עשרות שחקנים ורקדנים שממלאים את הבמה באנרגיה תוססת, כשברקע תזמורת חיה מלווה את השירים האייקוניים כמו “Tomorrow” ו-“It’s a Hard Knock Life”.

סלבס ומשפחות נהנו מהחוויה

הבכורה משכה קהל רב, כולל סלבריטאים רבים שהגיעו ליהנות מהמופע עם משפחותיהם. בין הנוכחים נצפו מלי לוי ושמעון גרשון עם ילדיהם, יעל גולדמן, עמית פרקש, עדן הראל ועודד מנשה עם המשפחה, מירי מסיקה, גיא לואל, נעמה קסרי, ליהיא גרינר, יפית אסולין, מאור ברוכמן, שיפי אלוני, עדי כהן, דקלה הדר, טל גרושקה, אוהד חיטמן ואוולין הגואל.

מי שהגיעה עם הכלב שלה, בגלל שלא מצאה לו סידור, היא לא אחרת מאשר ליהיא גרינר. המעשה הטבעי כנראה הוסיף לאווירה המשפחתית והחגיגית, והוסיף לקסם של הערב.