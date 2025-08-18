כך נראה הניצחון על הגרמנים. באירוע מרגש בהשתתפות בני המשפחה הניח הרב שמואל אליהו לנכדו את התפילין שהסבא-רבא שלו הניח כל יום בזמן השואה. ״לחשוב איפה היינו לפני 85 שנה ואיפה אנחנו היום״

ככה נראה הניצחון. רבה של צפת, הרב שמואל אליהו השתתף הבוקר (ב’) בהנחת תפילין לנכדו אלישיב – בנה של בתו אפרת – בכותל המערבי בירושלים. התפילין אותן הניח הרב על זרועו של וראשו של אלישיב, הן התפילין אותן הניח הסבא-רבא שלו במשך כל ימי השואה.

הרב אליהו ונכדו אלישיב בכותל המערבי

הרב אליהו העביר במעמד המרגש מסר של חיזוק: ״אנחנו זוכים היום לעמוד כאן בכותל המערבי, במקום של גאולה, עם הנכד האהוב והיקר אלישיב שמניח תפילין מופלאות של הסבא רבא, שהוא הניח אותם במסירות נפש כל יום בשואה״.

״רק לחשוב על זה – זה מבהיל, איפה היינו לפני 85 שנה ואיפה אנחנו היום, ואיזה גאולה יש לעם ישראל. שמעתי פעם מהרב נחמן כהנא שאמר שהמרחק מהשואה לכאן להיום, הוא פחות מהמרחק מכאן לבית המקדש״, הוסיף הרב.

לסיום אמר: ״המרחק משם, מהתפילין האלה, של הסבא רבא שלך לכאן, עומד הרבה יותר רחוק מהמרחק לפה – לקודש הקודשים״. סבו השני של הנער בירך: ״שתזכה להניח תפילין כל יום בחיים שלך, שלא יהיה שום יום של ׳שכחתי׳, ׳לא הספקתי׳, ׳לא הנחתי׳, שתזכה להניח תפילין כל יום בחרדת קודש״.