בין התאריכים 4-12 באוקטובר 2025 יתקיים בתיאטרון גבעתיים פסטיבל מספרי סיפורים ה-32, בסימן חגיגות יום הולדת 80 ליוסי אלפי. הפסטיבל יביא לבמה סיפורים אישיים, היסטוריים וחברתיים לצד מופעים מוזיקליים

פסטיבל מספרי סיפורים, אחד מאירועי התרבות הגדולים בישראל, מגיע למהדורה ה-32 ויתקיים בין התאריכים 4-12 באוקטובר 2025 בתיאטרון גבעתיים. השנה הפסטיבל חוגג גם יום הולדת 80 ליוסי אלפי, המייסד והמנהל שהופך כל סיפור לחוויה מיוחדת.

סיפורים מכל גווני החברה

מהפסטיבל אפשר ללמוד על החברה הישראלית דרך מאות סיפורים אישיים: מיחידות צבאיות ועד משפטנים, מאמנים ואמנים, מיהדות תימן ועד סיפורי עלייה מכל רחבי העולם. לצד הפאנלים, הקהל ייהנה ממופעים מוזיקליים, סטנדאפ, והחאפלה העיראקית המסורתית שמסיימת כל שנה עם הרבה שמחה.

הפתיחה החגיגית והאירועים המרכזיים

הפסטיבל ייפתח במופע “שקדים וצימוקים – יוסי אלפי והגבעטרון”, ערב של שירים וסיפורים מבית אבא. בין האירועים המרכזיים: “יועמ”שים מספרים”, “שב”כ שלום – 75 שנים לשב”כ”, ערב הצדעה למד”א – “סיפורים מצילי חיים”, “80 שנה לתנועת המרי העברי”, “סיפורי מקווה ישראל”, “שגרירים במצבים מיוחדים”, “סיפורים מהעוטף ומהצפון ועוד”.

מופעים מוזיקליים לכל טעם

השנה בין ההופעות: להקת “הכל עובר חביבי” עם יוסי אלפי, “לילות” של דורית ראובני ודודו זכאי, ערב יווני סוחף עם קפה אמאן ישראל, מופע “השלושה” וחאפלה עיראקית מסורתית לסיום.

משתתפים בולטים

בין השמות הגדולים: פרופ’ אהרון ברק, רוני אלשיך, אביגדור קהלני, ליא קניג, קובי אשרת, סנדרה שדה, אודיה קורן, מיכה גודמן, ג’קי לוי ורוביק רוזנטל. יוסי אלפי מסכם: “הדרמות שמייצרת המציאות הישראלית הן הלב של הסיפור, והשנה נביא לבמה את הדרמות הללו – מרתקות, מרגשות ומצחיקות.”

מחירים נגישים ומכירת כרטיסים כבר החלה – אל תחכו, תפסו מקום בחגיגה הגדולה של הסיפור הישראלי.