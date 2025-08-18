רבקה זוהר משיקה את אלבומה החדש “רסיסים של אור”, הכולל דואטים מרגשים עם אמנים כמו ארז לב ארי, אברהם טל ואריק סיני, ומשקף מסע אישי ומוזיקלי עמוק

רבקה זוהר, אחת הקולות המרגשים במוזיקה הישראלית, משיקה בסוף השבוע הקרוב, 21 באוגוסט, את אלבומה החדש “רסיסים של אור”. האלבום, שהופק על ידי אודי תורג’מן, כולל שיתופי פעולה עם מיטב האמנים הישראליים, ביניהם אריק סיני, אתי אנקרי, לאה שבת, רז שמואלי, שי צברי וארז לב ארי. היום (שני), רבקה משחררת את הסינגל “רגעים שקופים”, דואט מרגש עם ארז לב ארי.

האזינו לשירה החדש של רבקה זוהר עם ארז לב ארי – רגעים שקופים:

“רסיסים של אור”: אלבום דואטים מלא נשמה

לאחר שלוש שנים של עבודה מאומצת, רבקה זוהר מביאה לעולם אלבום שכולו שיתופי פעולה עם אמנים מובילים במוזיקה הישראלית. האלבום “רסיסים של אור” משלב לחנים מרגשים, טקסטים עמוקים וביצועים שחודרים ללב. השירים באלבום משקפים תקופות שונות בחייה של זוהר, כולל התבוננות עצמית, מחשבות ותמונות מחייה האישיים.

האלבום נכתב בתקופה מאתגרת בחייה של הזמרת, מה שהופך אותו לאישי ואותנטי במיוחד. כותבי הטקסטים כוללים שמות מוכרים כמו שחר הדר, לירון דניאל רבי, אודי תורג’מן ועובדיה חממה, שתרמו לעומק הלירי של היצירה. בין השירים הבולטים באלבום נמצא הסינגל “שמש מזהב”, דואט עם אברהם טל.

“רגעים שקופים”: דואט עם ארז לב ארי

הסינגל החדש, “רגעים שקופים”, הוא שיתוף פעולה מרגש בין רבקה זוהר לארז לב ארי, מהיוצרים המוכשרים והמוערכים בישראל. השיר, שיוצא כמה ימים לפני השקת האלבום, מציג את הכימיה המוזיקלית הייחודית בין השניים. השיר משלב לחן עדין עם מילים פואטיות, שמזמינות את המאזין להתחבר לרגעים קטנים ומלאי משמעות בחיים.

הפקת השיר, כמו שאר האלבום, נעשתה על ידי אודי תורג’מן, שמביא את החזון המוזיקלי של זוהר לחיים בצורה מופלאה.

רבקה זוהר, שנולדה ב-1948, היא אחת הזמרות הוותיקות בישראל. היא ביצעה את השיר שהפך לנכס צאן ברזל, “מה אברך”. קולה הנוגע ללב, לצד היכולת שלה לספר סיפורים דרך המוזיקה, הפכו אותה לדמות מרכזית בתרבות הישראלית.