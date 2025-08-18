רשות הטבע והגנים הודיעה כי מספר שמורות טבע ומסלולי טיול באזור הצפון נסגרים עד להודעה חדשה, בשל התפרצות מחלת הפה והטלפיים. בעקבות זאת, רשות הטבע והגנים קוראת למטיילים להימנע מלהגיע לאזורים אלו.
בין השמורות שנסגרו נמנות נחל יששכר, נחל יבנאל, נחל תבור ואלות סירין. כמו כן, נסגרו שבילי רכב והליכה שונים בשמורת נחל תבור, כולל שביל ה-4X4 הראשי, מסלול קניון הבזלת ומסלולים נוספים.
השמורות הסגורות
- שמורת הטבע נחל יששכר
- שמורת הטבע אלות סירי
- שמורת הטבע נחל יבנאל
- שמורת הטבע נחל תבור
- שבילים סגורים בנחל תבור
- שבילים סגורים נחל תבור
- סמ״ש אדום 133243- שביל 4*4 ראשי נחל תבור
- סמ״ש ירוק 333283 תצפית קניון הבזלת-מסלול קצר
- סמ״ש כחול 43330 קניון הבזלת ונחל זאב
- סמ״ש ירוק 333183 נחל רכש-נחל תבור
- סמ״ש שחור נחל דנה 23340
- סמ״ש כחול נחל בארה 433251
- סמ״ש ירוק 333233 מעלה אלישע
ההחלטה לסגור את המסלולים נועדה למנוע את התפשטות המחלה, הפוגעת קשות בחיות הבר. המחלה, שהתגלתה לאחרונה בעדר פרות בקיבוץ גזית, תועדה גם באזור זה בשנת 2018. היא פוגעת בבקר, בצאן ובצבאים, כאשר צבאים רגישים במיוחד לנגיף והוא עלול לגרום למותם.
מחלת הפה והטלפיים אינה מסוכנת לבני אדם, אך היא מדבקת מאוד בקרב בעלי חיים באמצעות מגע ישיר, דרך האוויר או חפצים מזוהמים. הדרך העיקרית למנוע את התפשטותה היא באמצעות בידוד האזור הנגוע.
רשות הטבע והגנים מבקשת מהציבור להימנע מלטייל באזורים הסגורים כדי לסייע בשמירה על הטבע, ובפרט על אוכלוסיית הצבאים המקומית.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים