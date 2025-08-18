צה”ל מפרסם תיעוד מפעילות חטיבת כפיר: חוליית מחבלים חמושה חוסלה בזמן שפעלה במרחב ׳בית הקברות הישן׳ בחאן יונס

ישראל במלחמה היום ה-681. לוחמי סיירת חרוב בפיקוד חטיבת כפיר, זיהו בשבוע שעבר מחבלים חמושים שפעלו במרחב ׳בית הקברות הישן׳ שבחאן יונס והיוו איום על הכוחות שפעלו באזור.

חיסול מחבלים בחאן יונס

הלוחמים הכווינו כלי טיס של חיל האוויר שתקף את המבנה בו פעלו המחבלים, וחיסל אותם. על גופות המחבלים, אותרו נשקים מסוג קלצ’ניקוב, טילי RPG, רימון ומטען חבלה.

עוד באותו נושא צפו: המחבלים התחמשו, וחוסלו במקום 19:14 | גיא עזרא 0 0 😀 👏

בפעילות נוספת במרחב, הכוחות איתרו והשמידו משגרי רקטות.

כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל.