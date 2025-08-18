ישראל במלחמה היום ה-681. לוחמי סיירת חרוב בפיקוד חטיבת כפיר, זיהו בשבוע שעבר מחבלים חמושים שפעלו במרחב ׳בית הקברות הישן׳ שבחאן יונס והיוו איום על הכוחות שפעלו באזור.
הלוחמים הכווינו כלי טיס של חיל האוויר שתקף את המבנה בו פעלו המחבלים, וחיסל אותם. על גופות המחבלים, אותרו נשקים מסוג קלצ’ניקוב, טילי RPG, רימון ומטען חבלה.
בפעילות נוספת במרחב, הכוחות איתרו והשמידו משגרי רקטות.
כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל.
איתי – http://לא%20רואים%20שום%20מחבל.%20%20כדאי%20שצהל%20יפסיק%20עם%20תעמולה%20מטופשת%20ויתחיל%20לנצח.
לא רואים שום מחבל. כדאי שצה"ל יפסיק עם תעמולה מטופשת ויתחיל לנצח.09:17 18.08.2025
