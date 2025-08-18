דיווח: איראן נערכת לתקוף את ישראל

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 18.08.2025 / 08:47

על רקע איומים גוברים, הפרשן צבי יחזקאלי מזהיר כי האיראנים מחדשים את כוחם בעזרת סיוע רוסי, וכי הם עדיין שואפים לנקום בישראל

תגיות: איום, איראן, נקמה, צבי יחזקאלי