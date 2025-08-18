הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי מזהיר מפני התגברות האיומים מצד איראן, ומדווח על היערכות מחודשת של הרפובליקה האסלאמית לאחר “מלחמת 12 הימים”. לדבריו, ישנה חשיבות רבה לפיקוח עין על הפעולות האיראניות על מנת לזהות את מזימותיה.
יחזקאלי מציין כי נראות “רכבות אוויר של מטוסי תובלה רוסיים” הפורקות לכאורה מערכות הגנה. על פי הערכתו, האיראנים מנצלים את הזמן כדי לחדש את כוחם שנפגע בעימותים האחרונים, ועדיין לא ויתרו על האפשרות לנקמה על הפגיעות שספגו.
בהתייחסו למצב באיראן, יחזקאלי מציין כי על אף שהמדינה “פגועה וחבולה”, היא עדיין נחושה בכוונתה לנקום, ולכן יש לעקוב אחר צעדיה באופן הדוק.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
ששון
נתניהו עסוק בשרידי החמאס, אסור להפריע לו בהמשך מלחמתו נגד השדים09:03 18.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ששון
נתניהו עסוק בשרידי החמאס, אסור להפריע לו בהמשך מלחמתו נגד השדים09:03 18.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר