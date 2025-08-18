הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי מזהיר מפני התגברות האיומים מצד איראן, ומדווח על היערכות מחודשת של הרפובליקה האסלאמית לאחר “מלחמת 12 הימים”. לדבריו, ישנה חשיבות רבה לפיקוח עין על הפעולות האיראניות על מנת לזהות את מזימותיה.

יחזקאלי מציין כי נראות “רכבות אוויר של מטוסי תובלה רוסיים” הפורקות לכאורה מערכות הגנה. על פי הערכתו, האיראנים מנצלים את הזמן כדי לחדש את כוחם שנפגע בעימותים האחרונים, ועדיין לא ויתרו על האפשרות לנקמה על הפגיעות שספגו.

צילום: אזרחי איראן

בהתייחסו למצב באיראן, יחזקאלי מציין כי על אף שהמדינה “פגועה וחבולה”, היא עדיין נחושה בכוונתה לנקום, ולכן יש לעקוב אחר צעדיה באופן הדוק.