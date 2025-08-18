בצעד מפתיע שמעורר לא מעט עניין ברשת, הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, חסם את עמיתו לערוץ, הכתב אילן לוקאץ’, ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר).
האירוע החריג, שאירע בין שני קולגות באותו כלי תקשורת, הפך לשיחת היום בקרב עוקביהם. רשת X משמשת לעיתים קרובות כזירת התבטאויות ועימותים בין אישי ציבור, ובמקרה זה גרם המהלך לדיון על מערכות היחסים בין העיתונאים עצמם.
נכון לעכשיו, הסיבה המדויקת לחסימה אינה ידועה, אך היא מגיעה על רקע של חילופי דברים שונים בין השניים במהלך החודשים האחרונים.
