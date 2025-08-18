אוסטרליה ביטלה את אשרת הכניסה של חבר הכנסת שמחה רוטמן, כך נמסר היום (שני) בריאיון של חבר הכנסת בכאן רשת ב’. חבר הכנסת מטעם מפלגת הציונות הדתית אמר כי הוא רואה בכך כניעה של ממשלת אוסטרליה לטרור.
על פי דבריו של רוטמן בריאיון, הוא הוזמן על ידי הקהילה היהודית במדינה כדי לחזק אותה על רקע גל של אירועים אנטישמיים ואנטי ישראליים. רוטמן ציין כי הוויזה שלו בוטלה בשל התבטאויות שלו בנושאים מדיניים, כמו עמדתו שקיימת סכנה למדינת ישראל בהקמת מדינה פלסטינית או הצורך להשמיד את חמאס.
“מה שלמדה ממשלת ישראל, לא להיכנע לטרור, ממשלת אוסטרליה לא למדה עדיין. מדובר פה על עמדה של ממשלת אוסטרליה”, אמר חבר הכנסת.
באגודה היהודית האוסטרלית הגיבו על ההחלטה בחריפות. לטענתם, מדובר בדפוס קבוע של ביטול ויזות לאורחים המוזמנים על ידי הקהילה. מנכ”ל איגוד הקהילות היהודיות באוסטרליה, רוברט גרגורי, אמר כי מטרת הביקור הייתה להפגין סולידריות עם הקהילה, לנוכח גל האנטישמיות.
הוא הוסיף כי “האנשים בישראל מאוד מודאגים מהמצב של היהודים באוסטרליה, בגלל זה הוא רצה לבוא”, וציין כי הביקור נועד בין היתר על מנת לראות את בית הכנסת שנשרף באדיס במלבורן.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
1 דיונים
א – http://ממשל%20השמאל%20באוסטרליה%20ובעולם%20מפיץ%20את%20שקרי%20חמאס%20ותומך%20במדינת%20טרור%20פלסטינית%20שתאיים%20על%20קיומה%20של%20ישראל,ולמען%20בוחריו%20המוסלמים
ממשל השמאל באוסטרליה ובעולם מפיץ את שקרי חמאס ותומך במדינת טרור פלסטינית שתאיים על קיומה של ישראל,ולמען בוחריו המוסלמים08:30 18.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראל השפויה מצדיעה לאוסטרליה הנפלאה
רק מדינות העולם הנאור ירסנו את ממשלת הטירוף והמוות.09:27 18.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלוהים אחריך
אתה רוטמן עם לוין ונתניהו בישלתם מהפכה מישטרית ואנטי דמוקרטית הבאתם עלינו 7 באוקטובר09:18 18.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלוהים אחריך
אתה רוטמן עם לוין ונתניהו בישלתם מהפכה מישטרית ואנטי דמוקרטית הבאתם עלינו 7 באוקטובר09:18 18.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א – http://ממשל%20השמאל%20באוסטרליה%20ובעולם%20מפיץ%20את%20שקרי%20חמאס%20ותומך%20במדינת%20טרור%20פלסטינית%20שתאיים%20על%20קיומה%20של%20ישראל,ולמען%20בוחריו%20המוסלמים
ממשל השמאל באוסטרליה ובעולם מפיץ את שקרי חמאס ותומך במדינת טרור פלסטינית שתאיים על קיומה של ישראל,ולמען בוחריו המוסלמים08:30 18.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראל השפויה מצדיעה לאוסטרליה הנפלאה
רק מדינות העולם הנאור ירסנו את ממשלת הטירוף והמוות.09:27 18.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר