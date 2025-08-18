זו המדינה שביטלה את אשרת הכניסה של רוטמן: “אנטישמית”

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 18.08.2025 / 08:27

בריאיון לכאן רשת ב’, חבר הכנסת מהציונות הדתית אמר כי הוא הוזמן על ידי הקהילה היהודית באוסטרליה, וכי הויזה בוטלה בגלל התבטאויותיו הפוליטיות

