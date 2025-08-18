על רקע המשבר הפוליטי והיחלשות ממשלתו לאחר פרישת המפלגות החרדיות, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגביר את היערכותו לאפשרות של בחירות מוקדמות. כך מדווח הבוקר (א’) אמיר אטינגר ב”ידיעות אחרונות”.
על פי הדיווח, נתניהו דן בצעדים קונקרטיים לקראת אפשרות זו. בין היתר, הוא פועל לאחד בין יו”ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ’ לבין יו”ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר. בנוסף, נבחנה האפשרות להקמת מפלגת לוויין בראשות אישים כמו עופר וינטר, דדי שמחי או יוסי כהן, אך על פי הבדיקות שבוצעו, מספר הקולות הפוטנציאלי לא נחשב למספק.
עוד דווח כי נתניהו מעוניין לדחות את כינוס ועידת הליכוד, וכי ביקש מאנשיו לבדוק האם קיום פריימריז יכול לשמש כעילה לדחייה. עוד נמסר כי מימוש ההסכם עם יו”ר המחנה הממלכתי לשעבר, גדעון סער, הוא חלק מצעדי ההיערכות לבחירות.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
1 דיונים
רפי
שיעוף מחיינו כבר08:18 18.08.2025
פומיקי – http://בוקר%20טוב
ומצחיק.08:17 18.08.2025
א – http://אז%20ידיעות,%20מקדם%20השנאה%20נגד%20נתניהו%20והימין%20מקבל%20את%20המידע%20ישירות%20מהליכוד??...
אז ידיעות, מקדם השנאה נגד נתניהו והימין מקבל את ה"מידע" ישירות מהליכוד??...08:27 18.08.2025
משיח
ביבי בהצלחה .80 מנדטים לימין.וההזוים השמאלנים ימשיכו בהפגנות08:32 18.08.2025
אוהבת את החרדים ולומדי התורה – http://לא%20תהיה%20יותר%20סד%20הצבור%20החרדי%20מורעב%20אין%20לתאר%20מה%20הולך%20שם%20בבתי%20האברכים
לא תהיה יותר ס"ד הצבור החרדי מורעב אין לתאר מה הולך שם בבתי האברכים והמגזר יתן את הדין על זה כי אינו יכול להבין את אהבת התורה של נשות ומשפחות...
לא תהיה יותר ס"ד הצבור החרדי מורעב אין לתאר מה הולך שם בבתי האברכים והמגזר יתן את הדין על זה כי אינו יכול להבין את אהבת התורה של נשות ומשפחות האברכחם ולומדי התורה באמת ומי שלא לומד שילך אתמול לצבא אבל לא לקבל מעונות שכר דירה ארנונה בזמן שהערבים והקפלנסטים במאות אלפים מקבלים, זה אפליה! ובורא עולם שונא את זה ויותר את המגזר ששותף ונותן יד בשנאתו את החרדים ומתעלל בו ברשתות שלא רוצים את הנשים והחילון בצבא רק צריך לראותכמה זה החילון נכנס לחיים של המגזרהמשך 08:48 18.08.2025
רונן
בתגובה ל: אוהבת את החרדים ולומדי התורה
כל מה שאמרת רק הפוך! מי שמשלם את המיסים שאתם גוזלים עבור מעונות יום ופטור מארנונה הם הקפלניסטים. החרדים הם ציבור כפוי טובה שהוריו לימדו אותו גזלנות ואז בא ויורק על הציבור שמפרנס אותו. החרדים הם 1.3 מיליון איש שיחד משלמים 2% מהמיסים בארץ, בתל-אביב חיים 0.5 מיליון איש שיחד משלמים 30% מהמיסים בארץ. המילים פשוטות - קפלניסט מתל אביב שקול כנגד 40 חרדים.09:32 18.08.2025
