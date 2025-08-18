על רקע המשבר הפוליטי והיחלשות ממשלתו לאחר פרישת המפלגות החרדיות, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגביר את היערכותו לאפשרות של בחירות מוקדמות. כך מדווח הבוקר (א’) אמיר אטינגר ב”ידיעות אחרונות”.

על פי הדיווח, נתניהו דן בצעדים קונקרטיים לקראת אפשרות זו. בין היתר, הוא פועל לאחד בין יו”ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ’ לבין יו”ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר. בנוסף, נבחנה האפשרות להקמת מפלגת לוויין בראשות אישים כמו עופר וינטר, דדי שמחי או יוסי כהן, אך על פי הבדיקות שבוצעו, מספר הקולות הפוטנציאלי לא נחשב למספק.

עוד דווח כי נתניהו מעוניין לדחות את כינוס ועידת הליכוד, וכי ביקש מאנשיו לבדוק האם קיום פריימריז יכול לשמש כעילה לדחייה. עוד נמסר כי מימוש ההסכם עם יו”ר המחנה הממלכתי לשעבר, גדעון סער, הוא חלק מצעדי ההיערכות לבחירות.