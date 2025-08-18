כלי טיס בלתי מאויש של צה”ל נפל בחצר בית פרטי בקריית שמונה בעקבות תקלה טכנית; לא נגרם נזק ולא היו נפגעים בתקרית

כלי טיס בלתי מאויש (כטב”ם) מסוג “רוכב שמיים” של צה”ל נפל אתמול (ראשון) בשל תקלה טכנית. על פי הודעת דובר צה”ל, הכטב”ם נפל בחצר בית פרטי בקריית שמונה.

על אף הנפילה, לא נגרמו נזקים לרכוש ולא היו נפגעים באירוע. הכטב”ם נתקע על עץ בחצר ברחוב חנה סנש בעיר. כוחות הביטחון הגיעו למקום ופינו את הכטב”ם באמצעות מנוף כבש, כאשר האירוע היה בפיקוחם המלא.

נפילת הכטב”ם הנוכחי מגיעה זמן קצר לאחר תקרית דומה בסוף השבוע האחרון. אז, כלי טיס מסוג “דוהר שמיים” נחת נחיתת חירום בעיר עזה עקב תקלה טכנית. דובר צה”ל מסר אז כי אין חשש לדליפת מידע, וכי האירוע מתוחקר.