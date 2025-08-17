משפחות החטופים, בשיתוף עם מוזיאון העם היהודי “אנו” יצאו ביזומה משותפת, אלפים לקחו על עצמם קריאת תהילים לשחרור החטופים, על בניין המוזיאון הוקרנו הפרקים

אלפים מכל רחבי הארץ השתתפו הערב בעצרת התפילה הארצית “עוצרים לתהילים”, ביוזמת מטה משפחות החטופים והנעדרים.

במוקדים רבים ברחבי הארץ התכנסו יחד משפחות החטופים, אישי ציבור, רבנים, צעירים ומבוגרים מכל גווני החברה הישראלית – לאמירת פרקי תהילים ולזעקה משותפת וברורה: להשיב את יקירינו הביתה.

צילום: Nessy Gil.

במקביל, הצטרף אנו – מוזיאון העם היהודי ליוזמה והקרין על קירות המבנה פרקי תהילים ותפילה להשבת החטופים. מנכ”ל המוזיאון, עודד רביבי, אמר:

“הקרנת פרקי התהילים הערב על קירות המוזיאון מהווה ביטוי מרגש ועוצמתי לאחד הערכים הקדושים ביותר של העם היהודי – פדיון שבויים. לאורך אלפי שנות קיומנו למדנו שאין ערך נעלה יותר מערבות הדדית, לכידות ומחויבות זה כלפי זה. כאן, על קירות המוזיאון שבו אנו שומרים את סיפורו בן אלפי השנים של העם היהודי, אנו נושאים תפילה כואבת ונחושה להשבתם של כל החטופים במהרה לביתם ולחיק משפחותיהם.”

עוד באותו נושא יום ראשון ב-18:00: עוצרים הכל ומתאחדים בתפילה למען החטופים 15:28 | אריה יואלי 1 0 😀 👏

במטה המשפחות אמרו לאחר העצרת:

“הכאב לא עוצר – וגם התקווה לא. ההתכנסות המשותפת בתפילה מוכיחה שאנחנו עם אחד, מאוחד, שלא מוותר על 50 חטופים וחטופה החיים והחללים. נמשיך להיאבק – עד שכולם ישובו לביתם.”