לאחר סיום המחאות להפסקת המלחמה, שוגרה רקטה מהרצועה לעבר שטח פתוח בעוטף עזה ויורטה על ידי חיל האוויר, ללא נפגעים או נזקי רכוש.

לאחר סיומן של ההפגנות שהתקיימו משעות הבוקר בקריאה להפסיק את המלחמה ולהגיע להסכם חטופים, שיגרו ארגוני הטרור ברצועת עזה רקטה לעבר יישובי העוטף.

חיל האוויר הישראלי דיווח כי הרקטה, ששוגרה ממרכז רצועת עזה, יירטה לפני זמן קצר ונפלה בשטח פתוח בעוטף עזה. ההתרעות הופעלו בהתאם למדיניות הביטחון הרגילה כדי להגן על תושבי האזור.

עוד באותו נושא הרמטכ”ל ברצועה: “בקרוב נעמיק את הפגיעה בחמאס בעיר עזה” 14:07 | אוריאל בארי 1 0 😀 👏

האירוע מגיע על רקע מתיחות גוברת באזור לאחר סדרת הפגנות ומחאות שהתרחשו בשעות האחרונות, במהלכן קראו מפגינים להפסקת ההתקפות והסלמת הלחימה, וכן לפתרון למצוקת החטופים שנמצאים בידי חמאס.

לא נמסרו עד כה דיווחים על נפגעים או נזקי רכוש, והכוחות ממשיכים לנטר את המצב ולהיערך לאירועים נוספים אם יקרו.