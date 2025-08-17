לאחר סיומן של ההפגנות שהתקיימו משעות הבוקר בקריאה להפסיק את המלחמה ולהגיע להסכם חטופים, שיגרו ארגוני הטרור ברצועת עזה רקטה לעבר יישובי העוטף.
חיל האוויר הישראלי דיווח כי הרקטה, ששוגרה ממרכז רצועת עזה, יירטה לפני זמן קצר ונפלה בשטח פתוח בעוטף עזה. ההתרעות הופעלו בהתאם למדיניות הביטחון הרגילה כדי להגן על תושבי האזור.
האירוע מגיע על רקע מתיחות גוברת באזור לאחר סדרת הפגנות ומחאות שהתרחשו בשעות האחרונות, במהלכן קראו מפגינים להפסקת ההתקפות והסלמת הלחימה, וכן לפתרון למצוקת החטופים שנמצאים בידי חמאס.
לא נמסרו עד כה דיווחים על נפגעים או נזקי רכוש, והכוחות ממשיכים לנטר את המצב ולהיערך לאירועים נוספים אם יקרו.
