עורכי דינו של יונתן אוריך תקפו את החלטת המשטרה לערער על תנאי שחרורו, וכינו את הטענות נגדו מופרכות. אוריך: “אחזור לשרת את רה”מ”

עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין, באי כוחו של יונתן אוריך, הגיבו היום (ראשון) לערר שהגישה המשטרה על תנאי שחרורו, ותקפו בחריפות את מה שכינו “מהלך לצרכי תקשורת”.

לדבריהם, “כל מי שקורא את הערר שהגישה המשטרה מבין שהוא הוגש לצרכי תקשורת. יונתן אוריך מעולם לא פגע בביטחון המדינה – מדובר בטענה מגוחכת ומופרכת. ההפך הוא הנכון.”

עוד ציינו כי אוריך הוא היחיד בפרשה שנאסר עליו ליצור קשר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וסביבתו, דבר שלטענתם מדגיש את חוסר המידתיות בהחלטות בעניינו.

בתגובה מטעמו של אוריך עצמו נמסר:

“בעזרת השם אני אחזור לעבוד למען ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמשיך לתרום למען מדינת ישראל, כפי שעשיתי תמיד.”