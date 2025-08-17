איומים חריפים מצד איראן כלפי ישראל וארצות הברית, כאשר במטה הכללי האיראני פרסמו הצהרה חריפה שבה איימו כי כל “טעות חישוב או פעולה שטנית נוספת” מצד ישראל, תיתקל בתגובה עוצמתית וכואבת אף יותר מהתגובות הקודמות.
ההצהרה, שפורסמה בתקופה של מתיחות גוברת, מתייחסת גם ל”מלחמת 12 הימים” – מונח בו משתמשים באיראן לתיאור העימותים שהתרחשו לאחרונה בין שתי המדינות. האיראנים טוענים כי במהלך אותה מלחמה נהגו באיפוק מכוון ונמנעו מלהפעיל את כל יכולותיהם. “במלחמת 12 הימים נהגנו באיפוק ונמנענו מלבצע פעולות נרחבות”, נכתב בהצהרה, תוך שהם מאשימים את “אמריקה הפושעת והרשעה” ואת “המשטר הציוני האכזרי” במזימות נגד איראן.
האיומים הנוכחיים מגיעים על רקע מלחמת הצללים הממושכת בין ישראל לאיראן, שכוללת תקיפות אוויריות על יעדים איראניים בסוריה, פעולות חשאיות, וכן תקיפות סייבר הדדיות. ההצהרה משקפת את האסטרטגיה האיראנית הנוכחית, המאופיינת בשילוב של איומים ישירים, פעילות באמצעות שלוחות אזוריות וכן פיתוח יכולות גרעיניות וטכנולוגיות צבאיות מתקדמות.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
זולו – http://איומי%20הפרסים
הפרסים "טעמו" בינתיים רק קצה-קצהו של יכולותינו -ודאי של יכולות ארה"ב. כדאי להם לא לנסות אותנו שוב!21:11 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מישה
לא לפחד מהאיומים של הרשעים. להקדים להכות אותם , הפעם מכה שלא יוכלו להגיב.21:24 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב
אתר דפוק שמקדם את התעמולה האיראנית.21:22 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
זולו – http://איומי%20הפרסים
הפרסים "טעמו" בינתיים רק קצה-קצהו של יכולותינו -ודאי של יכולות ארה"ב. כדאי להם לא לנסות אותנו שוב!21:11 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר