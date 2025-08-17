איומים חריפים מצד איראן כלפי ישראל וארצות הברית, כאשר במטה הכללי האיראני פרסמו הצהרה חריפה שבה איימו כי כל “טעות חישוב או פעולה שטנית נוספת” מצד ישראל, תיתקל בתגובה עוצמתית וכואבת אף יותר מהתגובות הקודמות.

צילום: אזרחי איראן

ההצהרה, שפורסמה בתקופה של מתיחות גוברת, מתייחסת גם ל”מלחמת 12 הימים” – מונח בו משתמשים באיראן לתיאור העימותים שהתרחשו לאחרונה בין שתי המדינות. האיראנים טוענים כי במהלך אותה מלחמה נהגו באיפוק מכוון ונמנעו מלהפעיל את כל יכולותיהם. “במלחמת 12 הימים נהגנו באיפוק ונמנענו מלבצע פעולות נרחבות”, נכתב בהצהרה, תוך שהם מאשימים את “אמריקה הפושעת והרשעה” ואת “המשטר הציוני האכזרי” במזימות נגד איראן.

האיומים הנוכחיים מגיעים על רקע מלחמת הצללים הממושכת בין ישראל לאיראן, שכוללת תקיפות אוויריות על יעדים איראניים בסוריה, פעולות חשאיות, וכן תקיפות סייבר הדדיות. ההצהרה משקפת את האסטרטגיה האיראנית הנוכחית, המאופיינת בשילוב של איומים ישירים, פעילות באמצעות שלוחות אזוריות וכן פיתוח יכולות גרעיניות וטכנולוגיות צבאיות מתקדמות.