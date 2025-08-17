טראמפ פרסם ברשתות החברתיות כי אוקראינה תידרש לוותר על שטחים כדי להשיג הסכם שלום עם רוסיה, בניגוד לעמדת מזכיר המדינה רוביו.

בניגוד גמור לדברים שאמר מוקדם יותר מזכיר המדינה מרקו רוביו, טראמפ משתף פוסט ברשת החברתית האישית של הנשיא, בו נקבע כי אוקראינה תידרש לוותר על שטחים כחלק מהסכם לסיום המלחמה.

בטקסט שפרסם מחדש הנשיא טראמפ, נרשם כי אם אוקראינה לא תהיה מוכנה לוותר על חלק מהשטחים, המלחמה תימשך עוד זמן רב והמדינה תמשיך להפסיד קרקעות נוספות.

דבריו מחדדים את עמדתו לפיה פשרות טריטוריאליות הן הכרחיות להשגת שלום מהיר, בניגוד להצהרות קודמות של בכירים בממשל האמריקני, כולל מזכיר המדינה מרקו רוביו, שהדגישו כי אין לחץ על אוקראינה לוותר על שטחים.

הודעת טראמפ מגיעה לאחר שבסביבת הנשיא החלו לשקול “מודל יהודה ושומרון” לשטחים האוקראינים שמוזחקים בידי רוסיה, במסגרתו יתאפשר לרוסיה להחזיק בשטחים אך לא לספח אותם רשמית.