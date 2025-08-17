במסר שנאסף על ידי כוחות צה”ל בעזה, מתן צנגאוקר קרא לציבור להמשיך את המאבק, כשאמו נמנית עם הדמויות הבולטות במטה למען החטופים

אות חיים חדש של מתן צנגאוקר, שנחטף לעזה בשבעה באוקטובר, התגלה במסמך שנאסף על ידי צה”ל כחלק משלל מבצעי. במסר, שהופץ הערב (ראשון), כתב צנגאוקר: “בעזרת השם נתראה בקרוב, תעשו רעש כמו שאתם יכולים”.

המסר המרגש, שצפוי להיחשף הערב על ידי בני משפחתו, מגיע לאחר חודשים ארוכים של חוסר ודאות בנוגע למצבו של מתן. צנגאוקר, בן 24, נחטף מביתו בקיבוץ ניר עוז במהלך מתקפת הפתע של חמאס.

מאז, אמו עינב צנגאוקר הפכה לאחת הדמויות הבולטות והמרכזיות במאבק הציבורי להשבת החטופים, והיא פועלת ללא לאות למען מטרה זו. המסר ששלח, הקורא ל”עשות רעש”, מתכתב באופן ישיר עם פעילותה הציבורית הנמרצת.