כלי טיס של חיל האוויר, בהכוונת חטיבת האש 990 שפועלת תחת אוגדה 99, תקף הלילה חוליית מחבלים חמושה של ארגון הטרור חמאס. התקיפה בוצעה במרחב זיתון, בסמוך לבית החולים ‘אל מעמדאני’ שבמרכז רצועת עזה.
על פי הודעת דובר צה”ל, המחבלים זוהו כשהם מצטיידים ומאחסנים כלי נשק בתוך מתחם בית החולים, בו השתמשו כמחסה לפעולותיהם.
צה”ל הבהיר כי ארגון הטרור חמאס ממשיך לנצל בתי חולים ברצועה לצורכי טרור, תוך שימוש ציני באוכלוסייה האזרחית. עוד נמסר כי טרם התקיפה ובמהלכה ננקטו מספר צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, ביניהם שימוש בחימוש מדויק, תצפיות אוויריות ומידע מודיעיני.
דובר צה”ל הדגיש כי הכוחות ימשיכו לפעול בעוצמה נגד חמאס כדי להסיר כל איום על אזרחי ישראל.
