מזג אוויר בימים הקרובים יהיה יציב. הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר והן תהיינה רגילות לעונה. מיום שלישי – שינוי מגמה.
יום שני: מעונן חלקית עד בהיר. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אשר יהיו רגילות לעונה.
יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
vaseline body lotion
This is very relevant to me.18:37 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
vaseline body lotion
This is very relevant to me.18:37 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר