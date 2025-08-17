מזג אוויר בימים הקרובים יהיה יציב. הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר והן תהיינה רגילות לעונה. מיום שלישי – שינוי מגמה.

יום שני: מעונן חלקית עד בהיר. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אשר יהיו רגילות לעונה.

יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
