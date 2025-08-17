שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, הגיע היום (ראשון) לכיכר החטופים בתל אביב, כדי לחזק את משפחות החטופים. ביקורו התקיים במקביל ל”ישראל עוצרת” — יוזמת מחאה שקראה לשיבוש סדר היום בישראל, בדרישה לשנות את מדיניות הממשלה ולהביא להפסקת הלחימה ברצועת עזה.
לצד הקריאות להשבת החטופים, בלט הפער בין כוונת מארגני המחאה לבין השפעתה בפועל. לפי הנתונים, היענות הציבור ליוזמה הייתה מוגבלת, וההשפעה על המשק הייתה מינורית בלבד.
במהלך היום התרחשו עימותים במספר מוקדים, בעיקר בתל אביב ובחיפה. המשטרה עצרה מפגינים בגין הפרות סדר ציבורי וחסימת צירי תנועה. כוחות המשטרה פעלו לפינוי צירים ולשמירה על חופש התנועה של הציבור הרחב.
על אף הקריאות לשיבושים ושביתות במשק, השפעת המחאה הייתה מינורית. הנתונים מלמדים על היענות נמוכה, וההשפעה הכלכלית והציבורית של “יום העצירה” הייתה זניחה כמעט לחלוטין.
גלאנט גם הסביר להם מדוע כשל? כשל בהגנת ישובי העוטף! בהיותו שר הביטחון לא עמד ופיקח על סדרי הכוננות של כוחות צה״ל בגיזרה! כשל בשחרור החטופים. בהיות שר הביטחון לא עמד ולא דרש את מכונות התוכניות המבצעיות והכוח של צה״ל להגיב לאירוע של מלחמה, ומכך התמהמה פעילות צה״ל בעזה למשך יותר מחודש ימים ואיפשרה לחמאס להסתיר את החטופים! הוא עדכן את המשפחות בחלקו במצב?המשך 19:06 17.08.2025
