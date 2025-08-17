דובר צה”ל הודיע על מבצע חריג בשם “מתחילים מחדש”, המאפשר למשתמטים להתגייס לשירות צבאי מלא ללא הליכים פליליים או משמעתיים. המבצע הוא חד-פעמי ויאפשר לכל מי שמעוניין להסדיר את מעמדו, להתגייס באופן מיידי.
המבצע, שיימשך חמישה ימים בלבד, יחל הערב ויימשך עד ה-21 באוגוסט. במסגרתו, משתמטים יוכלו להירשם דרך אתר מיטב, להגיע לבסיס הקליטה והמיון (בקו”ם) ולהתחיל טירונות. השיבוץ יהיה לתפקידי לחימה, תומכי לחימה או תפקידים עורפיים, בהתאם לנתוני המועמד.
בצה”ל מדגישים כי זוהי הזדמנות חד-פעמית, ולא יתקיים מבצע דומה בעתיד. המבצע מיועד אך ורק למשתמטים המעוניינים להתגייס לשירות, ולא למי שמבקש לקבל פטור.
המבצע חל על משתמטים שזמן השתמטותם אינו עולה על 540 יום, וכן על כאלה שהשתמטו לתקופה ארוכה יותר, שעל פי החוק נחשבים לעבירה פלילית. צה”ל יוותר להם על הדין הפלילי בתמורה לגיוס. עם זאת, בצה”ל מבהירים כי מי שיתגייס ויהפוך לעריק או נפקד בשנית במהלך שירותו, יישפט על התקופה החדשה וגם על ההשתמטות הקודמת.
בצה”ל מעריכים כי כיום ישנם כ-14,600 משתמטים, וכי חלק גדול מהם אינם חרדים, שכן רוב ההכרזות עליהם יתרחשו רק בחודשים הקרובים. גם אם מאות בודדות בלבד יתגייסו במסגרת המבצע, הוא ייחשב כהצלחה בעיני צה”ל.
