מזכיר המדינה מרקו רוביו הבהיר כי אין לחץ על אוקראינה לוותר על שטחים, והסביר שכל הסכם שלום עתידי לא יכלול ויתורים רחבים מצד המדינה.

לאחר שהפסגה בין נשיא ארה”ב דונלד טראמפ לבין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לא הביאה הישגים משמעותיים בניסיון לעצור את המלחמה באוקראינה, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס לשמועות סביב המשא ומתן.

בתגובה לדיווחים על אפשרות שויתורים רחבים מצד אוקראינה – הכוללים את דונייצק, לוהנסק, חרסון, זפוריז’יה וקרים (חבלי המדינה המזרחיים ביותר, המוחזקים ברובם בידי רוסיה) – רוביו הבהיר כי “האוקראינים אינם מוכנים לוותר על כך ואף אחד לא לוחץ עליהם לעשות זאת. אם יהיה הסכם שלום, הוא לא ייראה כך”.

עוד באותו נושא פרשנות | מה קרה באלסקה? הפסגה של טראמפ לא התרוממה 16:55 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

הדברים של רוביו מגיעים לאחר שמועות רבות, על כך שבמסגרת הסכמים עיתידיים, תאלץ אוקראינה לסגת משטחים אלו, ולכל הפחות לאפשר את החזקתם וניהולם על ידי רוסיה, גם במידה ולא יסופחו רשמית למדינה. זאת במסגרת “מודל יהודה ושומרון”, אשר אותו על פי שמועות קידם הבית הלבן.

כעת לאחר שטראמפ עזב את הפסגה באלסקה ללא הישגים קונקרטיים, ניתן לדמיין כי הנשיא הוריד את ההצעה הנדיבה מהשולחן, בעקבות אי שיתוף הפעולה מצד הנשיא פוטין.