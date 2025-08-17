במה שניתן לתאר ככישלון משמעותי, “יום העצירה” של מספר ארגונים בישראל, כמחאה נגד מדיניות הממשלה להמשך המלחמה ברצועה, נחלה מפלה. הנתונים מראים כי השפעת השביתה על המשק הייתה מינורית וזניחה כמעט לחלוטין.
על פי נתוני חברת שבא, המנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב, יום השביתה והזדהות עם משפחות החטופים הביא לירידה מתונה בלבד בהוצאות הציבור. בין השעות 8:00 ל-17:00 ביום ראשון, 17 באוגוסט 2025, נרשמו הוצאות כוללות של 1.397 מיליארד ש״ח – ירידה של 5.5% בהשוואה ליום ראשון הקודם, ה-10 באוגוסט, שבו עמדו ההוצאות על 1.479 מיליארד ש״ח, כלומר ירידה של מעט יותר מ-82 מיליון ש״ח.
מדובר בסוף היום בנתונים זניחים לחלוטין, אשר מצביעים על חוסר הצלחה משווע של המחאה לגרום לשינוי מהותי בפעילות העסקית או הציבורית בישראל. זאת למרות שיבושי תנועה והפרעה משמעותיים שבוצעו על ידי קבוצות מוחים קטנות.
הנתונים מצביעים על כך שהשביתה לא עצרה את הפעילות הכלכלית בצורה משמעותית, וההשפעה על המשק נותרה שולית. המשק הישראלי הוכיח כי פעילות עסקית ושגרת הצריכה נמשכות כמעט ללא הפרעה.
מאיר
כל כך הערכתי אותכם , הייתם מלח ארץ ובמקום זה אתם מלח ים המוות ,פדיון שבויים הוא ערך עליון ביהדות ...17:54 17.08.2025
מיקי
היא גם כמעט לא השפיעה על כלום. חוץ מאשר חיזוק עקשנות החמאס ידיד קפלן שמודה להם כל הדרך לנצחונו על ישראל.18:25 17.08.2025
לאה
נשמע כאילו הכתב מרוצה..... חמלה... שותפות...תמיכה במשפחות החטופים... נראה שזה שולי בעיניו. לא הכל כסף בחיים, יש ערכים יותר חשובים.18:20 17.08.2025
עראק
ריכוז עוד שנה? המשיחיות הפכה חיי אדם וסבל נורא לנזק אגבי/משני.18:05 17.08.2025
מאיר
