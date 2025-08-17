השביתה בישראל כמעט ולא השפיעה על המשק: ירידה מתונה של 5.5% בהוצאות הציבור בלבד, לפי נתוני חברת שבא, המשק ממשיך לפעול כמעט כרגיל

במה שניתן לתאר ככישלון משמעותי, “יום העצירה” של מספר ארגונים בישראל, כמחאה נגד מדיניות הממשלה להמשך המלחמה ברצועה, נחלה מפלה. הנתונים מראים כי השפעת השביתה על המשק הייתה מינורית וזניחה כמעט לחלוטין.

על פי נתוני חברת שבא, המנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב, יום השביתה והזדהות עם משפחות החטופים הביא לירידה מתונה בלבד בהוצאות הציבור. בין השעות 8:00 ל-17:00 ביום ראשון, 17 באוגוסט 2025, נרשמו הוצאות כוללות של 1.397 מיליארד ש״ח – ירידה של 5.5% בהשוואה ליום ראשון הקודם, ה-10 באוגוסט, שבו עמדו ההוצאות על 1.479 מיליארד ש״ח, כלומר ירידה של מעט יותר מ-82 מיליון ש״ח.

עוד באותו נושא שביתת המחאה יצאה לדרך: אלו הכבישים שנחסמו לתנועה 08:10 | אוריאל בארי 24 0 😀 👏

מדובר בסוף היום בנתונים זניחים לחלוטין, אשר מצביעים על חוסר הצלחה משווע של המחאה לגרום לשינוי מהותי בפעילות העסקית או הציבורית בישראל. זאת למרות שיבושי תנועה והפרעה משמעותיים שבוצעו על ידי קבוצות מוחים קטנות.

הנתונים מצביעים על כך שהשביתה לא עצרה את הפעילות הכלכלית בצורה משמעותית, וההשפעה על המשק נותרה שולית. המשק הישראלי הוכיח כי פעילות עסקית ושגרת הצריכה נמשכות כמעט ללא הפרעה.