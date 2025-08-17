משבר המים באיראן החריף לשיא חדש: 12 הסכרים המרכזיים צנחו מתחת ל-10% קיבולת, שלושה התרוקנו לחלוטין. מומחים מזהירים מנזק בלתי הפיך ומכשל מערכתי חמור.

משבר המים באיראן רק מחמיר מרגע לרגע, וחצה היום שיא חדש שקשה לראות כיצד המדינה תוכל להתאושש ממנו. 12 הסכרים המרכזיים במדינה, המשמשים מקור קריטי למי שתייה ולחקלאות, הגיעו ל”נקודת האל חזור”, ושלושה מהם כבר התרוקנו לחלוטין.

על פי הודעת חברת ניהול משאבי המים של איראן, נפח האגירה ב-12 הסכרים החשובים ביותר צנח לפחות מ-10% מהקיבולת, נתון חסר תקדים שממחיש את עומק המשבר. הסכרים הללו נחשבים לעמוד השדרה של אספקת המים במדינה, וכעת קיים חשש ממשי לקריסה כוללת של מערכות המים באזורים רחבים.

המצב החמור מוביל לאזהרות חדשות מצד מומחים. קאווה מדני, מומחה איראני לניהול משאבי מים, הגדיר את המתרחש כ”נזק בלתי הפיך” והדגיש כי אין מדובר עוד במשבר זמני אלא ב”מצב של כישלון מערכתי”. לדבריו, איראן ניצבת מול אתגר קיומי שלא ניתן לפתור בצעדים נקודתיים בלבד.

המשבר הנוכחי מצטרף לשנים של ניהול כושל, שימוש מופרז במאגרים טבעיים, השקיה בזבזנית וחוסר השקעה בתשתיות מים מתקדמות. מומחים גם מצביעים על כך שמאגרי מים, שמגיעים לרמה נמוכה באופן קיצוני מושפעים משינויים כימיים והרכביים משמעותיים, שעלולים להוביל לכך שאותם סכרים יושבתו לשנים קדימה וגם אם יאגרו בהם מים חדשים, יהיו לא ראויים לשתייה.

בזמן שהציבור האיראני מתמודד עם מחסור הולך וגובר במים לשתייה ולחקלאות, ממשלת איראן ניצבת בפני לחץ עצום למצוא פתרונות – אך רבים מעריכים כי המדינה איחרה את הרכבת, והמשבר הגיע למצב שקשה יהיה לשנותו.