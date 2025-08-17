משטרת ישראל ערערה היום (ראשון) על החלטת בית המשפט להסיר תנאים מגבילים שהוטלו על יונתן אוריך, ששימש בעבר כיועץ לראש הממשלה נתניהו. הערעור הוגש בעקבות החלטת השופט להסיר את האיסור על אוריך ליצור קשר עם המעורבים בפרשה, ובהם ראש הממשלה, ואת האיסור על יציאתו מהארץ.

במסגרת הערעור, המשטרה טוענת כי השופט טעה כשקבע שאין בסיס להגדרתו של אוריך כ”עובד ציבור”. המשטרה הסבירה כי הגדרה זו מבוססת על מגוון ראיות, כולל ניתוח מכשירים טלפוניים ועדויות שנאספו מעובדי לשכת ראש הממשלה, ממשרד ראש הממשלה, ממנכ”ל הליכוד וכן מעובדים במשרד המלל וההסברה.

עוד באותו נושא פיצוץ בין יונתן אוריך ליאיר לפיד: “אחשוף הכל בהמשך” 10:06 | גיא עזרא 67 2 😢 ❤️

עוד נטען בערעור המשטרה כי עניין הגדרתו של אוריך כעובד ציבור צריך להידון במסגרת התיק העיקרי, לאחר הגשת כתב האישום, ולא כעת. המשטרה גם התייחסה לאמירה של בית המשפט המחוזי, שלפיה יש לנהוג בזהירות לגבי קביעות קודמות בנושא זה.

המשטרה הוסיפה וציינה כי מהראיות שבידיה עולה כי לראש הממשלה נתניהו לא הייתה ידיעה מלאה על קשריו של אוריך עם קטר, וכי העבירות המיוחסות לו קשורות למהות הקשר והשלכותיו על ביטחון המדינה, ולא רק לעצם הקשר העסקי. לדברי המשטרה, העבירות בוצעו בניגוד מוחלט לאינטרסים של לשכת ראש הממשלה והציבור בישראל, והן מגובות בראיות ישירות, כולל עדות של מעורב מרכזי בפרשה.