עם החזרה ללימודים, משרד הבריאות מפרסם המלצות וטיפים לבחירת ילקוט שאינו פוגע בגב הילדים, ומדריך כיצד לארוז ולשאת אותו נכון

עם החזרה לבית הספר, הורים רבים מוצאים את עצמם מול השאלה החוזרת: איך בוחרים ילקוט שגם מתאים, וגם לא יפגע בבריאות הגב של הילד? אספנו עבורכם את כל ההמלצות והטיפים החשובים ביותר ממשרד הבריאות, רופאים מומחים וארגונים רלוונטיים, כדי שתוכלו לקבל החלטה מושכלת ולהבטיח שנת לימודים בריאה.

בחירת הילקוט: מעבר לתווית “אורתופדי”

המונח “ילקוט אורתופדי” לא תמיד מוגדר באופן אחיד, ולכן חשוב להתמקד בתכונות המעשיות של הילקוט ולא רק בשם המותג. הנה הדברים שבאמת חשוב לבדוק:

1. גודל וצורה: הכלל הראשון הוא לבחור ילקוט שגודלו מתאים למבנה גוף הילד. הילקוט צריך להיות צמוד לגב, לא רחב מהכתפיים ולא ארוך מקו המותניים (החלק התחתון צריך להיות מעל קו המותניים, או לא יותר מ-10 ס”מ מתחתיו).

2. ריפוד ותמיכה: ודאו שהילקוט מצויד בריפוד עבה ומרושת בגב. הריפוד הזה לא רק שומר על נוחות, אלא גם מסייע באוורור ומונע הזעה. רצועות הכתף צריכות להיות רחבות ומרופדות, ברוחב של לפחות 3 ס”מ, כדי לפזר את המשקל בצורה אופטימלית ולמנוע לחץ על הכתפיים.

3. רצועות נוספות: חפשו ילקוטים עם חגורת מותן או חגורת חזה. רצועות אלו אינן רק לנוחות; הן עוזרות להעביר חלק משמעותי ממשקל הילקוט מהכתפיים אל האגן, ומייצבות את הילקוט כך שישאר צמוד לגב וישמור על יציבה נכונה.

4. בטיחות בדרכים: הקפידו לבחור בילקוט שכולל מחזירי אור בחלקו הקדמי, בצידיו ועל רצועות הכתף. מחזירים אלו יכולים לשפר באופן ניכר את נראות הילד בחשיכה ולתרום לבטיחותו בדרך לבית הספר ובחזרה.

הנשיאה הנכונה: איך לארוז ולשאת את הילקוט?

1. משקל יתר: ההמלצה הרווחת בקרב אנשי מקצוע היא שמשקל הילקוט המלא לא יעלה על *10% עד 15%* ממשקל גופו של הילד. מעל משקל זה, העומס עלול לגרום ללחץ מיותר על עמוד השדרה.

2. נשיאה על שתי כתפיים: נשיאה על כתף אחת בלבד היא אחת הטעויות הנפוצות ביותר שמובילות לחוסר איזון, כאבי גב וצוואר, ואף לבעיות יציבה לטווח ארוך. יש להקפיד תמיד על שימוש בשתי הרצועות.

3. סידור נכון: סדרו את הילקוט באופן חכם: את הספרים הכבדים ביותר יש למקם קרוב ככל האפשר לגב, ורק אז להוסיף את שאר הציוד. מומלץ לחלק את המשקל בין התאים השונים כדי למנוע הטיה של הילקוט.

4. ארגון שבועי: עודדו את ילדיכם לנקות את הילקוט לפחות פעם בשבוע, ולהוציא ממנו ציוד מיותר שהצטבר. שימוש בלוקר בבית הספר, במידה וקיים, יכול לעזור להפחית את העומס היומי.

סימני אזהרה שכדאי לשים לב אליהם

שימו לב לסימנים הבאים, שיכולים להעיד שהילקוט כבד מדי או לא מותאם כראוי:

* שינוי ביציבה של הילד בעת נשיאת הילקוט (הטיה קדימה או לצד).

* קושי או מאמץ ניכר בהרמת הילקוט או הורדתו.

* תלונות על כאבי גב, כתפיים או צוואר.

* עקבות אדומים או סימני לחץ על הכתפיים.

* תחושת עקצוץ או נימול בידיים.

אם אתם מבחינים באחד מהסימנים הללו, זה הזמן לבדוק את הילקוט מחדש, להפחית את משקלו או לבחון חלופה.

לסיכום, בחירה נכונה של ילקוט והקפדה על הכללים הפשוטים של משרד הבריאות ואנשי המקצוע יכולה לעשות את כל ההבדל. השקיעו כמה דקות בבחירת ילקוט איכותי, למדו את הילדים איך לארוז ולשאת אותו נכון – ותעניקו להם שנת לימודים בריאה יותר.