במסגרת שיתוף פעולה בין-לאומי רחב, צה”ל הוביל היום הצנחה של מאות חבילות סיוע הומניטרי בעזה, כחלק מהמאמצים לשיפור המענה לתושבים

צה”ל, באמצעות מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ״ש), ממשיך היום (ראשון) בפעולות סיוע הומניטרי נרחבות ברצועת עזה, בהתאם להנחיית הדרג המדיני ובשיתוף פעולה עם שורת מדינות מהעולם.

במהלך היום הוצנחו 161 חבילות סיוע הכוללות מזון, ונועדו לתמוך באוכלוסייה האזרחית ברחבי הרצועה. המבצע ההומניטרי נערך בתיאום עם תשע מדינות – ירדן, איחוד האמירויות, גרמניה, בלגיה, צרפת, איטליה, הולנד, דנמרק ואינדונזיה.

לראשונה, גם דנמרק ואינדונזיה הצטרפו למערך ההצנחות, מה שמעיד על התרחבות שיתוף הפעולה הבין-לאומי סביב הסוגיה ההומניטרית בעזה.

בצה”ל מדגישים כי מבצעי ההצנחה נועדו לשפר את תנאי החיים של האוכלוסייה האזרחית, ולחזק את המענה ההומניטרי בשטח, תוך שמירה על אינטרסים ביטחוניים.

עוד מציינים כי הצבא פועל בשקיפות מול שותפיו הבין-לאומיים ותוך דחיית טענות שקריות על מדיניות של הרעבה מכוונת מצד ישראל.

מבצעי הסיוע נמשכים וצה”ל נערך להמשך פעילות דומה בתקופה הקרובה.