צה"ל הודיע לפני זמן קצר כי יירט טיל ששוגר מכיוון תימן לעבר שטח מדינת ישראל. בעקבות האירוע, שר הביטחון ישראל כ"ץ שיגר איום חריף כלפי ארגון החות'ים.
"החות'ים ישלמו בריבית דריבית על כל ניסיון ירי לעבר ישראל", אמר השר כ"ץ. הוא הוסיף כי צה"ל מטיל עליהם "מצור אווירי וימי שמכאיב להם מאוד", וכי הבוקר כבר הותקפו מטרות תשתית ואנרגיה של הארגון.
השר כ"ץ הבהיר כי התגובה הזו היא רק ההתחלה: "ההמשך יהיה חזק וכואב. מי שמרים יד על ישראל – ידו תיגדע".
השיגור מתימן זוהה על ידי צה"ל, ובעקבותיו הופעלו התרעות במספר מרחבים ברחבי הארץ. מערכות ההגנה האווירית של חיל האוויר פעלו בהצלחה ויירטו את האיום. כרגע, הפרטים המלאים על האירוע עדיין נבדקים.
מיימון
איומים פרווה , חודשים מאיים, בסוף דרדלה,לא מאמין לך17:14 17.08.2025
