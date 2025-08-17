טראמפ ופוטין נפגשו באלסקה לראשונה מאז הפלישה לאוקראינה, אך לא הושגו תוצאות. פוטין זכה להישג תדמיתי, טראמפ נחלש בזירה הפנימית והבינלאומית, והשלכות אפשריות גם על ישראל.

במהלך סוף השבוע, נפגשו נשיא ארה”ב דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין, לפסגה מדינית חריגה במיוחד בנוף הבינלאומי. לאחר חודשים של עליות ומורדות ביחסים, יחד עם ניסיונות אמריקאים להביא לפשרות מצד הרוסים, המאמצים הגיעו לנקודת שיא שלצערם לא הניבה תוצאות משמעותיות.

כדי להבין את הפסגה עצמה, חשוב ראשית להבין את הרקע לה. רוסיה ואוקראינה נעולות במלחמת התשה כבר קרוב ל-3 וחצי שנים. קווי הלחימה נותרים ברובם סטטיים בשנתיים האחרונות, כאשר הרוסים והאוקראינים מחליפים מהלומות אך אף צד לא מצליח לחתור להכרעה. הרוסים והאוקראינים שניהם איבדו על פי הערכות מעל ל-100 אלף חיילים בחזית הלחימה, ספגו נזק תשתיתי בתוך המדינות והתישו את רוב היכולות הצבאיות שלהן.

שני הצדדים נעולים בעצם במלחמה בעלת אופי דומה למלחמת העולם הראשונה, מלחמת חפירות, בה ההתקדמות היא אפסית והנזק עצום. במיוחד כאשר שני הצדדים משתמשים בטקטיקות של “גלים אנושיים”, הצפת שדה הקרב בלוחמים לזמן קצר במטרה להשיג התקדמות טקטית, לפעמים במחיר של מאות או אלפי הרוגים למען התקדמות של מאות מטרים בודדים בשטח.

אל תוך הקלחת הזו, שהתחילה באמצע כהונת ביידן, נכנס הנשיא טראמפ לפני כחצי שנה. תחת הכרזות חגיגיות קבעו הנשיא וסביבתו כי תושג הפסקת אש בין הצדדים “תוך 24 שעות”. כמובן שהיה מדובר בהקצנה מכוונת אך טראמפ פעל ופועל להציג עצמו כנשיא “משכין שלום”. ההימשכות של הלחימה באוקראינה, בה נהרגים כל יום יותר אנשים משנהרגו בחודשים במערכה בעזה, פוגע בתדמיתו האישית.

בנוסף לכך, טראמפ נמצא במצב עדין במגרש הביתי, בעקבות תסיסה בציבור מצביעיו סביב “תיק ג’פרי אפשטיין”, הטענה כי המשקיע ג’פרי אפשטיין שהורשע בעבר בעבירות מיניות ומת לאחר שנכלא בחשד דומה פעם נוספת, החזיק רשימות של גורמי מפתח, ביניהם נשיאים ובכירים מתעשיות רבות, אותם סחט עם תיעודים מיניים פליליים. במהלך הקמפיין טראמפ הדהד את הסיפור, אך לאחרונה לקח צעד אחורה והתנער מקיומה של רשימה כזו. הדבר יצר סערה בקרב מצביעיו.

על הרקע הזה, טראמפ החליט לכנס את הפסגה עם פוטין באלסקה. סיכון גדול לנשיא האמריקאי על פי כל הדעות. פוטין לא זכה לפגישה עם נשיא אמריקאי מאז שפתח בפלישה לאוקראינה.

הנשיא טראמפ ניסה בכל מעודו לשלול מהנשיא הרוסי “תמונת ניצחון”, לא סתם נפגשו השניים באלסקה, פיסת אדמה שנמכרה לארה”ב על ידי ברית המועצות, ונחשבת להפסד אדיר במידמים היסטוריים, בנוסף לכך הבית הלבן ארגן מעף של מפציצים ומטוסי קרב חמקניים מעל ראשו של הנשיא פוטין עם נחיתתו בארה”ב. טראמפ “צעק” לפוטין שהוא בעל הבית.

גם בעולם הפסגה הודהדה כהזדמנות להישגים דרמטיים בין שני המנהיגים, אך בסופו של דבר, לאחר ישיבה פנים מול פנים של מעל לשעתיים, שני המנהיגים יצאו מהחדרים הסגורים ללא הסכמות. “אין הסכם עד שאין הסכם” הודה טראמפ, כמעט בתבוסה, בפני הכתבים.

לבסוף מי שהתרומם בפסגה, היה הנשיא פוטין. שזכה לנחות על אדמת ארה”ב לראשונה מזה שנים רבות, להצטלם בנוכחות המנהיג העולמי האייקוני ביותר בעולם, ולחזור לרוסיה בתור ה”דוב הרוסי” הגדול, שהצליח לעמוד בפרץ הדרישות של האמריקאים.

מי שעלולה להיות המפסידה הגדולה של האירוע, עלולה להיות דווקא ישראל. עם כניסתו לתפקיד, ניסה טראמפ מהלך דומה בו פעל להביא את הנשיא הרוסי להפסקת אש זמנית עם כניסתו לבית הלבן, אך המהלך לא צלח. לאחר מכן החל טראמפ בקמפיין לחץ על הממשלה בישראל והביא להפסקת אש זמנית, בניסיון להציג הישגים דיפלומטיים. אין לפסול שכישלון הפסגה באלסקה, יכול שוב, להתפוצץ דווקא על ירושלים.