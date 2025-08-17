דובר צה"ל עדכן כי זוהה שיגור של טיל מכיוון תימן לעבר שטח מדינת ישראל. בעקבות השיגור, הופעלו התרעות במספר מרחבים ברחבי הארץ, בהתאם למדיניות ההגנה.
במערך ההגנה האווירית של חיל האוויר פעלו ליירוט האיום, ובהמשך לאירוע נמסר כי טיל אחד ששוגר יורט בהצלחה.
הפרטים המלאים אודות האירוע עדיין נמצאים בבדיקה, והציבור נקרא להישמע להנחיות פיקוד העורף.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
הדובר – http://והנה,%20פעם%20נוספת%20רואים%20איך%20השמאל%20מחזק%20את%20האויב.%20יש%20הפגנות%20יש%20אזעקות.%20%20%20
והנה, פעם נוספת רואים איך השמאל מחזק את האויב. יש הפגנות יש אזעקות. את השמאל לא מעניין ישראלים בעזה. הוא רק מוצא תירוץ לצאת נגד הממשלה. ומצידו לא אכפת שהאזרחים...
והנה, פעם נוספת רואים איך השמאל מחזק את האויב. יש הפגנות יש אזעקות. את השמאל לא מעניין ישראלים בעזה. הוא רק מוצא תירוץ לצאת נגד הממשלה. ומצידו לא אכפת שהאזרחים יפגעו והמדינה תפגע. ככה נראה השמאל.המשך 16:48 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר