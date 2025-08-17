דובר צה"ל עדכן כי זוהה שיגור של טיל מכיוון תימן לעבר שטח מדינת ישראל. בעקבות השיגור, הופעלו התרעות במספר מרחבים ברחבי הארץ, בהתאם למדיניות ההגנה.

במערך ההגנה האווירית של חיל האוויר פעלו ליירוט האיום, ובהמשך לאירוע נמסר כי טיל אחד ששוגר יורט בהצלחה.

הפרטים המלאים אודות האירוע עדיין נמצאים בבדיקה, והציבור נקרא להישמע להנחיות פיקוד העורף.