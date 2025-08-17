סערת המנעולים נמשכת: שר המשפטים יריב לוין הבהיר לבג"ץ כי הלשכה בתל אביב שייכת לו בלבד, לאחר שהורה להחליף את מנעוליה.

סערת המנעולים נמשכת והעימות בין הממשלה למערכת המשפט מסלים. לאחר ששר המשפטים יריב לוין הורה להחליף מנעולים בלשכה משותפת בתל אביב, ששימשה על פי טענות גם את היועצים המשפטיים לממשלה, הוא הבהיר בתשובתו לבג"ץ כי הלשכה שייכת לו בלבד.

לוין טען כי בעוד סוגיות מהותיות הנוגעות לזכויות האזרח, כמו עבודת ועדת הבדיקה לפרשת הרוגלות, נותרות משותקות ולא זוכות ליחס בג"ץ, דווקא בקשות שאין בהן דחיפות זוכות להתייחסות מיידית. לדבריו, עצם העובדה שתשעה שופטים נדרשו לדון במחלוקת סביב המנעולים היא "אירוע מוזר בתולדות המשפט".

לוין הדגיש בתגובתו לעתירות לבית המשפט העליון כי הוא: "מבהיר באופן חד משמעי כי הלשכה נשוא הבקשות הינה לשכתו של שר המשפטים ושלו בלבד".

במערכת המשפטית העריכו כי ייתכן שהמהלך מהווה הפרה של צו בג"ץ, שקבע כי אין לפגוע בסדרי עבודתה של היועצת המשפטית לממשלה. אך לא ברור כיצד השימוש של לשכת משותפת היא חלק מסדרי הכוחות של היועצת המשפטית לממשלה.