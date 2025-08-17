סערת המנעולים נמשכת והעימות בין הממשלה למערכת המשפט מסלים. לאחר ששר המשפטים יריב לוין הורה להחליף מנעולים בלשכה משותפת בתל אביב, ששימשה על פי טענות גם את היועצים המשפטיים לממשלה, הוא הבהיר בתשובתו לבג"ץ כי הלשכה שייכת לו בלבד.
לוין טען כי בעוד סוגיות מהותיות הנוגעות לזכויות האזרח, כמו עבודת ועדת הבדיקה לפרשת הרוגלות, נותרות משותקות ולא זוכות ליחס בג"ץ, דווקא בקשות שאין בהן דחיפות זוכות להתייחסות מיידית. לדבריו, עצם העובדה שתשעה שופטים נדרשו לדון במחלוקת סביב המנעולים היא "אירוע מוזר בתולדות המשפט".
לוין הדגיש בתגובתו לעתירות לבית המשפט העליון כי הוא: "מבהיר באופן חד משמעי כי הלשכה נשוא הבקשות הינה לשכתו של שר המשפטים ושלו בלבד".
במערכת המשפטית העריכו כי ייתכן שהמהלך מהווה הפרה של צו בג"ץ, שקבע כי אין לפגוע בסדרי עבודתה של היועצת המשפטית לממשלה. אך לא ברור כיצד השימוש של לשכת משותפת היא חלק מסדרי הכוחות של היועצת המשפטית לממשלה.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
2 דיונים
מגיע לנו יותר
הלשכה שלו. נקודה. יכל לומר לה למרות שהיה מקובל שיועצים משתמשים בלשכה אך הוא מפסיק את זה. אבל להחליף מנעולים בכוונה בלי לומר? מה אתה תינוק מגודל? אני רחוק מלהיות...
הלשכה שלו. נקודה. יכל לומר לה למרות שהיה מקובל שיועצים משתמשים בלשכה אך הוא מפסיק את זה. אבל להחליף מנעולים בכוונה בלי לומר? מה אתה תינוק מגודל? אני רחוק מלהיות חסיד של היועמשית אבל זה שר בישראל?המשך 16:32 17.08.2025
זה חתיכת מטורף שמונה כדי להרוס את מערכת המשפט , על ידי עבריין נמלט עם צווי מעצר בינלאומיים על ראשו ... אבל באמת הוא מלאך המוות ... וקוראים לו מושחתיהו
בתגובה ל: מגיע לנו יותר
."בשביל מה אנחנו צריכים בתי משפט אם אנחנו לא שולטים בהם ..." זו למעשה השורה התחתונה של ארגון הפשע המתקרא ממשלת ישראל , בראשות הנאשם עם אוספי צווי המעצר הבינלאומיים, וחבורת הסמרטוטים חלקם עבריינים מורשעים חלקם בהליכים , המקיפים אותו .16:52 17.08.2025
רונן
לפי החוק שמחריב לוין עצמו העביר -אסור לשרי הממשלה להחזיק לשכה מחוץ לירושלים, אבל תמיד אפשר לסמוך על חברי ממשלת הזדון לעבור על החוקים שהם חוקקו16:42 17.08.2025
הדובר – http://לשלול%20תקציבים%20מהפושעים%20בגץ!
לשלול תקציבים מהפושעים בג"ץ!16:39 17.08.2025
לך תעשה השתלת מוח ... אפילו מח של תולעת במקרה שלך יהווה שיפור ...
בתגובה ל: הדובר
.16:50 17.08.2025
הדובר – http://לווין%20צודק!%20%20מה%20הבעיה%20שלכם%20בגץ!?%20%20לא%20רוצים%20את%20בגץ!%20%20לכו%20הביתה!%20
לווין צודק! מה הבעיה שלכם בג"ץ!? לא רוצים את בג"ץ! לכו הביתה!16:38 17.08.2025
