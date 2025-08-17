שר החוץ גדעון סער המליץ לראש הממשלה בנימין נתניהו לסגור את הקונסוליה הצרפתית בירושלים, זאת בתגובה למהלך של צרפת להכרה במדינה פלסטינית. ההחלטה הרשמית צפויה בקרוב

שר החוץ גדעון סער המליץ לראש הממשלה בנימין נתניהו לסגור את הקונסוליה הצרפתית בירושלים, זאת בתגובה למהלך של צרפת להכרה חד צדדית במדינה פלסטינית. כך דווח היום (ראשון) ב"ישראל היום".

לפי הדיווח, ההחלטה הרשמית צפויה בקרוב, לאחר שהנושא הועלה בישיבת הממשלה היום. שר התפוצות עמיחי שיקלי טען כי "הצעד של מקרון עם היוזמה למדינה פלסטינית פגע פגיעה קשה בחטופים ובמדינת ישראל, ושום אמירה שלנו בנושא לא מספיקה. נדרשים צעדים דרסטיים נגד צרפת, ובראשם הלאמת הנכסים שלה בירושלים ובראשם סגירת הקונסוליה".

בתגובה, סער אישר כי נשקל לסגור את קונסוליית צרפת בישראל, וחשף כאמור כי המליץ לנתניהו לקדם את המהלך.

עוד באותו נושא בלינקן נגד הכרה במדינה פלסטינית: "צעד מנותק מהמציאות" 08:30 | אוריאל בארי 3 0 😀 👏

כזכור, בחודש שעבר מקרון הודיע על כוונתה של צרפת להכיר במדינה פלסטינית במהלך עצרת האו"ם בספטמבר הקרוב. המהלך הדיפלומטי הצרפתי הוביל לגל של הצהרות מצד מדינות המערב על הצטרפות להכרה במדינה פלסטינית, כשרשימת המדינות שאמרו שישקלו לעשות זאת כוללת בין היתר את בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ועוד.