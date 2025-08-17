איך מתייחסים לשאלות שילדים שואלים? למה כל כך חשוב לעודד אותן ולא למהר לתת תשובה קצרה או סתמית? בפרק הזה אנחנו עוצרים להקשיב באמת – לילדים.
בתוכנית “תודה על השאלה!” בכל פרק אנחנו נכנסים לנושא אחר דרך שאלות אמיתיות של אנשים אמיתיים – כאלה שמטרידות אותנו אבל לא תמיד נעים להגיד בקול. והפעם – שאלות שילדים עצמם שלחו לנו.
יחד עם הרב יוני לביא – איש חינוך, סופר, ומי שמלווה אלפי צעירים והורים דרך מוקד חברים מקשיבים ומועדון ההורים – אנחנו מנסים להבין את מה שמתחבא מאחורי השאלות הקטנות והגדולות של הילדים.
בין השאלות שעלו בפרק:
"למה הכול אסור בשבת?”
“אני מקנאת בחברה שתמיד מצליחה – מה עושים עם ההרגשה הזו?”
“אני כל הזמן רבה עם אחותי – למה זה כל כך קשה?”
“אני משתדל בלימודים אבל מקבל ציונים גרועים – אולי אני פשוט טיפש?”
“אני תמיד מושפע מהחברים – איך מפסיקים?”
“אני אוהבת מסכים – מה כל כך נורא בזה?”
“אני מתפללת ואלוקים לא עונה – למה הוא לא מקשיב?”
בפתיחות ובחמלה, בלי תשובות קלות לשאלות קשות – הרב יוני לביא נכנס ללב של השאלות שהכי מעסיקות את הילדים שלנו, וגם אותנו כהורים.
ויש גם מקום לשאלות שלכם!
יש לכם שאלה שמציקה לכם?
שלחו לנו אותה – ואולי נעסוק בה בפרק הבא של תודה על השאלה: toda.all.hasheela@gmail.com
