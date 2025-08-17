בפרק השני של תודה על השאלה! אנחנו עוצרים להקשיב לילדים – לשאלות האמיתיות שהם שואלים על שבת, קנאה, אחים, לימודים, מסכים, חברים ואמונה – ומשוחחים עליהן בכנות ובלב פתוח עם הרב יוני לביא

איך מתייחסים לשאלות שילדים שואלים? למה כל כך חשוב לעודד אותן ולא למהר לתת תשובה קצרה או סתמית? בפרק הזה אנחנו עוצרים להקשיב באמת – לילדים.

בתוכנית “תודה על השאלה!” בכל פרק אנחנו נכנסים לנושא אחר דרך שאלות אמיתיות של אנשים אמיתיים – כאלה שמטרידות אותנו אבל לא תמיד נעים להגיד בקול. והפעם – שאלות שילדים עצמם שלחו לנו.

יחד עם הרב יוני לביא – איש חינוך, סופר, ומי שמלווה אלפי צעירים והורים דרך מוקד חברים מקשיבים ומועדון ההורים – אנחנו מנסים להבין את מה שמתחבא מאחורי השאלות הקטנות והגדולות של הילדים.

בין השאלות שעלו בפרק:

"למה הכול אסור בשבת?”

“אני מקנאת בחברה שתמיד מצליחה – מה עושים עם ההרגשה הזו?”

“אני כל הזמן רבה עם אחותי – למה זה כל כך קשה?”

“אני משתדל בלימודים אבל מקבל ציונים גרועים – אולי אני פשוט טיפש?”

“אני תמיד מושפע מהחברים – איך מפסיקים?”

“אני אוהבת מסכים – מה כל כך נורא בזה?”

“אני מתפללת ואלוקים לא עונה – למה הוא לא מקשיב?”

בפתיחות ובחמלה, בלי תשובות קלות לשאלות קשות – הרב יוני לביא נכנס ללב של השאלות שהכי מעסיקות את הילדים שלנו, וגם אותנו כהורים.

ויש גם מקום לשאלות שלכם!

יש לכם שאלה שמציקה לכם?

שלחו לנו אותה – ואולי נעסוק בה בפרק הבא של תודה על השאלה: toda.all.hasheela@gmail.com