המתפ"ש: הנערה העזתית שלכאורה מתה מתת תזונה סבלה בכלל מלוקמיה חריפה. "חמאס ממשיך לנצל את החולים בציניות למען סדר היום המעוות שלו"

סוכנויות התקשורת הבינלאומית ברחבי העולם, בניהן ה-BBC והגרדיאן הבריטי, פרסמו כי מארה אבו זוהרי, בת ה-20, שפונתה מעזה בימים האחרונים לטיפול רפואי באיטליה, נפטרה מתת תזונה.

תגובת מתפ״ש:

"העובדות אותן לא הזכירו הדיווחים – מארה אבו זוהרי בת ה-20 סבלה מלוקמיה. הרשויות באיטליה פנו לישראל בבקשה לפינוי של מארה בשל מחלתה, וישראל אישרה זאת. עם זאת, הפינוי יכול היה להתרחש מוקדם יותר, שכן הרשויות בישראל הציעו מספר מועדים אפשריים מוקדמים יותר לפינוי האישה".

עוד באותו נושא החל ממחר תחודש אספקת האוהלים למחסות בעזה 20:55 | דוד פרוידיגר 0 0 😀 👏

"מדינת ישראל מקלה על העברה רפואית של חולים, בדגש על ילדים, ומעודדת מדינות ברחבי העולם להגיש בקשות כאלה, בעוד שחמאס ממשיך לנצל אותן בציניות למען סדר היום המעוות שלו".