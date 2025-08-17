ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס למחאות משפחות החטופים ואמר כי "אלה שקוראים היום לסיום המלחמה, לא רק שמקשיחים את עמדת החמאס ומרחיקים את שחרור חטופינו, הם גם מבטיחים שזוועות השבעה באוקטובר יחזרו על עצמן"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) בישיבת הממשלה להפגנות משפחות החטופים ברחבי הארץ, כשטען כי "אלה שקוראים היום לסיום המלחמה ללא הכרעת החמאס, לא רק שמקשיחים את עמדת החמאס ומרחיקים את שחרור חטופינו, הם גם מבטיחים שזוועות השבעה באוקטובר יחזרו על עצמן".

"ביממה האחרונה חיל הים תקף תחנות כוח בתימן, חיילי צה"ל תקפו בזייתון וחיסלו עשרות מחבלים ברצועת עזה. חיל האוויר תקף בכירי מחבלים של חיזבאללה ופירי משגרים בלבנון" אמר נתניהו. "אני מבקש להדגיש: הפעילות שלנו בלבנון היא בהתאם להסכם הפסקת האש. לפי ההסכם הזה, אנחנו אוכפים באש כל הפרה וכל ניסיון של התחמשות מצד חיזבאללה".

"השליטה הביטחונית המתמשכת שלנו ברצועה זה רק אחד מהתנאים שלנו לסיום המלחמה, תנאים שהחמאס מסרב לקבלם" הוסיף והבהיר. "אנחנו עומדים על כך לא רק שהחמאס יפורק מנשקו, אנחנו עומדים על כך גם שישראל תאכוף את פירוז הרצועה לאורך זמן על ידי פעולה רצופה נגד כל ניסיון של התחמשות והתארגנות של כל גורם טרור שהוא".

לטענתו, "החמאס דורש את ההפך הגמור. הוא רוצה שנצא לגמרי מכל הרצועה; מצפון הרצועה, מדרום הרצועה, מציר פילדלפי שמונע הברחות ומהפרימטר הביטחוני שמגן על יישובינו. כך הוא יוכל להתארגן מחדש, להתחמש מחדש ולתקוף אותנו מחדש. החמאס יוכל לבוא שוב עם הטנדרים שלו ועם המרצחים המפלצתיים שלו עד הגדר ולאיים מחדש על ניר עוז, על כיסופים, על שדרות".

בהמשך דבריו נתניהו התייחס להפגנות ברחבי הארץ ואמר כי "אלה שקוראים היום לסיום המלחמה ללא הכרעת החמאס, לא רק שמקשיחים את עמדת החמאס ומרחיקים את שחרור חטופינו, הם גם מבטיחים שזוועות השבעה באוקטובר יחזרו על עצמן שוב ושוב, ושבנינו ובנותינו יצטרכו להילחם שוב ושוב במלחמת אין קץ. לכן, גם כדי לקדם את שחרור חטופינו וגם כדי להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, עלינו להשלים את המלאכה ולהכריע את החמאס".

"זוהי בדיוק החלטת הקבינט שהתקבלה בשבוע שעבר. אנחנו נחושים לממשה, ואני מחזק את צה"ל, את כוחות הביטחון ואת אזרחי ישראל" סיכם. "יחד השגנו הישגים כבירים על אויבינו בכל החזיתות. יחד אנחנו נלחמים, ובעזרת ה׳ יחד נשלים את הניצחון ונסיים את המלחמה".