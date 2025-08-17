מיקה משה משחררת סינגל מרגש, "פרח במדבר", לזכרה של סיוון אסראף ז"ל, שנרצחה בנחל עוז. השיר מוקדש לנשים שנפגעו בשבעה אוקטובר

מיקה משה, זמרת-יוצרת צעירה שפרצה לחיינו בתוכניות "בית ספר למוזיקה" ו"הכוכב הבא", משחררת סינגל חדש ומרגש בשם "פרח במדבר", המוקדש לזכרה של סיוון אסראף ז"ל, חיילת שנרצחה בבסיס נחל עוז ב-7 באוקטובר. השיר, שכתבה הודיה חיוט והלחין אלנתן שלום, נולד מתוך חיבור אישי ומיוחד של מיקה לסיפורה של סיוון, שאהבה מאוד את השיר "יש לך אותך" – להיט קודם של משה עם מירי מסיקה.

האזינו לשירה החדש של מיקה משה – פרח במדבר:

סיפור השיר: תקווה מתוך כאב

השיר "פרח במדבר" נכתב בהשראת אזכרה לסיוון, שבה פגשה מיקה את סיפורה המרגש. השיר משלב בין געגוע עמוק לכאב האובדן לבין תחושות של תקווה ואופטימיות. מילות השיר, לצד קולה הרגיש של מיקה, יוצרות חוויה מוזיקלית שחודרת ללב ומעבירה מסר של זיכרון ואהבה. "השיר מספר את הסיפור של כולנו," אומרת מיקה, "הוא מדבר על החיים שהיו, על החיוך ועל הנשמה שלא כבתה. זה שיר שמבקש להאיר את הזיכרון של סיוון, לעטוף אותו בגעגוע ובתקווה".

השיר מוקדש לכל הנשים שהגנו, חגגו או נפגעו באותם רגעי אימה – חיילות, צעירות שיצאו לבלות ואלו שנותרו בבתיהן. הוא נושא מסר אוניברסלי של חוסן וזיכרון, תוך שמירה על אותנטיות מוזיקלית שמאפיינת את יצירתה של מיקה.

מסע מוזיקלי: מטלוויזיה לאלבום בכורה

מיקה משה (22) התגלתה לקהל הרחב ב-2020 בתוכנית "בית ספר למוזיקה". לאחר מכן ביצעה דואט מרגש עם מירי מסיקה לשיר "יש לך אותך". השיר זכה להצלחה גדולה והפך לאחד מסמלי התקופה. בהמשך, היא כבשה את המסך כמתמודדת ב"הכוכב הבא עונה 10", והגיעה עד לגמר. במרץ 2024 השיקה את אלבום הבכורה שלה, שזכה לשבחים רבים מהקהל ומתחנות הרדיו בזכות טקסטים עמוקים, לחנים מרגשים ומנעד קולי מרשים.

"פרח במדבר" ממשיך את הקו המוזיקלי הייחודי של מיקה, המשלב רגש עמוק עם מסרים מדויקים. השיר, שמוקדש לזכרה של סיוון אסראף ז"ל, פורט על נימי הלב גם בזכות המילים המרגשות וגם בזכות קולה המתוק של מיקה משה.

מילים שחודרות ללב

השיר החדש נכתב והולחן על ידי הודיה חיוט ואלנתן שלום, שכבר הוכיחו את כישרונם ב"יש לך אותך". השילוב בין המילים המרגשות ללחן העוטף יוצר חוויה שמזמינה את המאזינים להתחבר לסיפור האישי והלאומי כאחד. "פרח במדבר" הוא לא רק מחווה לסיוון אסראף ז"ל, אלא גם קריאה לזכור את כל מי שהושפעו מהאירועים הקשים של השנה האחרונה.

מיקה, שמתגייסת בקרוב ללהקה צבאית, מביאה לשיר את כל הלב והנשמה שלה. עם הכישרון הטבעי שלה והיכולת לרגש, מיקה משה עושה עוד צעד לעבר קריירה במוזיקה הישראלית.