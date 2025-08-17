היקף ההוצאות בכרטיסי האשראי בשעות הבוקר ירד ב-5.1 אחוז בהשוואה לשבוע שעבר – זאת על רקע מחאת משפחות החטופים ברחבי הארץ. כל הפרטים

יום השביתה והמחאה של משפחות החטופים הביאו הבוקר (ראשון) להשפעה מינורית על נתוני הפעילות העסקית במשק – כך עולה מנתוני חברת שבא, המנהלת והמפתחת של מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב.

לפי הנתונים, הבוקר מהשעות 8:00 עד 12:00 נרשמו במערכות חברת שבא היקף הוצאות כולל של 584.26 מיליון שקלים. מדובר בירידה בהיקף של 5.1 אחוז לעומת היקף ההוצאות שנרשם ביום ראשון בשבוע שעבר באותם השעות, שעמד על סכום של 615.87 מיליון שקלים.

כאמור, משעות הבוקר נרשמו הפגנות נרחבות ברחבי הארץ לציון יום המחאה של משפחות החטופים, כשכבישים מרכזיים נחסמו במשך שעות ארוכות. עד כה המשטרה עצרה 32 מפגינים, ביניהם 11 בתל אביב ו-10 נוספים בחיפה.