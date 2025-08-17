לאחרונה ארגוני מיסיון החלו להפיץ חומר מיסיונרי בספריות ציבוריות ברחבי העיר טבריה. ארגון יד לאחים: "יש חשד לעבירה פלילית"

ארגוני מיסיון עושים שימוש בספריות ציבוריות בעיר טבריה בכדי להפיץ חומרי מיסיון בספרים ומסווה של ספרים. ביד לאחים ניקו את הספריות בעיר מהחומרים ומסרו "ניצול ציני של טוב הלב של הציבור שמשתף ספרים, וחשש לעבירה פלילית של ניסיון המרת דת של קטינים – יש לעצור את התופעה".

חומר מיסיונרי בטבריה (צילום: יד לאחים)

ארגוני מיסיון משתמשים בספריות רחוב ברחבי העיר טבריה כדי לקדם חומרי מיסיון, הארגונים מפזרים פלאיירים, פרוספקטים וספרים בספריות, כאשר חלק מהחומרים מוסווים בספרי קריאה שהונחו במקום בידי הציבור. בארגון יד לאחים סרקו את הספריות בעיר ואספו את את חומרי המיסיון.

עוד באותו נושא במבצע דרמטי: יהודיה חולצה מביתה לאור יום 19:44 | גיא עזרא 0 0 😀 👏

בארגון יד לאחים סיפרו "לצערנו ארגוני המיסיון לא בוחלים באמצעים, ואנו נחשפים לעוד ועוד שיטות שלהם בכדי לדחוף לאנשים שלא בידיעתם חומרי מיסיון והטפה לנצרות. ניצול ספריות הרחוב, אשר משמשות ציבור רחב, לרבות קטינים, אשר באים למקום בכדי לצרוך תרבות וספרים, וזאת בכדי לדחוף לציבור חומרים שהם אינם מעוניינים בהם, תוך ניצול טוב הלב של ציבור רחב אשר מניחים ספרים לתועלת הציבור בספריות אלו, הוא התנהלות פסולה נוספת של ארגוני המיסיון.

בנוסף, מדובר גם בחשד לעבירה פלילית, כאשר בניגוד לחוק, אשר אוסר על ניסיון המרת דת של קטינים, הארגונים ביודעים מפיצים חומרים במקומות שהחומרים מגיעים גם לידיהם של קטינים. אנו קוראים לרשויות החוק, לפעול כנגד התופעה האסורה והפסולה".