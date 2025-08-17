בזמן שרופאים משתתפים היום בהפגנה למען עסקת שחרור החטופים והפסקת הלחימה, רק לפני חודשיים נאמר למיילדות כי הגעתן להלוויה של צאלה גז שנרצחה בפיגוע בשומרון היא “פוליטית”

היום (ראשון) מתקיים יום המחאה, הפגנה למען שחרור החטופים והפסקת הלחימה, בה משתתפים רופאים ורופאות בתיאום עם מנהליהם. ההסתדרות הרפואית הבהירה כי ההשתתפות אינה נחשבת למחאה פוליטית, אלא צעד אנושי ומקצועי למען החטופים ולתמיכה במשפחותיהם.

ההפגנה מתמקדת בדרישה לשחרור החטופים ולסיום הלחימה, ומקבלת גיבוי מלא מהסתדרות הרופאים בתנאי שהטיפול הרפואי בציבור המטופלים לא ייפגע.

תמיכת הסתדרות הרופאים בהפגנה מזכירה אירוע אחר כאשר, ב-29 במאי, התקיימה הלוויה של צאלה גז הי"ד, אמא שנרצחה בפיגוע בשומרון. ארגון המיילדות הבהיר כי אינו תומך רשמית בהשתתפות מיילדות בהלוויה, מחשש שהאירוע יפורש כצעד פוליטי. עם זאת, מספר מיילדות הגיעו על דעת עצמן, על מדים, והביעו את הזדהותן עם המשפחה – מבלי שהדבר ייצג את עמדת הארגון.

השוואה בין האירועים מעלה שאלה מרכזית: אם השתתפות בהפגנה למען החטופים והפסקת הלחימה אינה נחשבת פוליטית, מדוע הגעת מיילדות להלוויה של אמא שנהרגה בפיגוע בשומרון – אירוע הומניטרי מובהק – נחשבת לעמדה פוליטית? המתח הזה מבליט את הקושי להגדיר מה נחשב לפוליטי במציאות בה תחושת הזדהות אנושית נפגשת עם שיקולים ציבוריים ופוליטיים