לפחות 7 בני אדם נפצעו באירוע ירי במסעדה בשכונת קראון הייטס בברוקלין, הנחשבת כמרכז הקהילה היהודית בניו יורק. היורה נמלט מהזירה, במשטרה פתחו במצוד

דיווח ראשוני: לפחות שבעה בני אדם נפצעו באירוע ירי שהתרחש הלילה (ראשון) בשכונת קראון הייטס בברוקלין שבניו יורק – הנחשבת לשכונה מרכזית של הקהילה היהודית בעיר. במשטרה פתחו בחקירת האירוע, כשהכבישים הסמוכים לזירת הירי נחסמו לתנועה.

לפי הדיווחים בתקשורת האמריקנית, אירוע הירי התרחש במסעדה במרכז השכונה סמוך לשעה 3:30 לפנות בוקר (לפי שעון מקומי). הפצועים פונו לבתי החולים בעיר, אך בשלב זה לא ניתן מידע על מצבם או חומרת הפציעות שלהם.

ככל הנראה, היורה נמלט מהזירה, ובמשטרה המקומית פתחו במצוד אחריו. עם זאת, בשלב זה לא דווח על מעצר חשודים.

יש לציין כי האירוע לא התרחש באזור היהודי בשכונה, והמסעדה לא הייתה קשורה לקהילה היהודית. עוד נאמר כי בשלב הזה אין שום אינדיקציה לכך שמדובר בתקיפה על רקע אנטישמי.

פרטים נוספים מיד