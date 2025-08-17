שפים ישראלים מוכרים מכריזים כי המסעדות שלהם שובתות היום לרגל המחאות, חלקם לחצי יום. השף שגב משה, שמסעדתו הכשרה החדשה "שגב דיינר" תוכננה להיפתח היום בפתח תקווה – מודיע על דחייה

בשבוע שעבר, הכריז השף שגב משה כי מעתה והלאה יפתח תחת שמו בישראל אך ורק מסעדות כשרות. היום (ראשון) תוכננה הפתיחה החגיגית של הדיינר הכשר החדש בפתח תקווה – SEGEV DINER. בגלל השביתה, הכריז אמש (מוצ"ש) השף כי פתיחת המסעדה תידחה. הוא מצטרף למהלך של שפים נוספים שהחליטו לשבות ולהשבית את מסעדותיהם היום.

השף שגב משה הצהיר בערוץ i24news: "אני נודר שאני לא אפתח יותר מסעדות לא כשרות תחת שם 'שגב' בישראל". ההצהרה הזו מגיעה במקביל לפתיחת מסעדתו החדשה, SEGEV DINER, בפתח תקווה. זוהי מסעדה כשרה בסגנון פיין דיינר שמבטיחה חוויה קולינרית אמריקאית עם טוויסט ישראלי, במחירים שמתאימים לכל כיס. הפתיחה תוכננה להיום, אך נדחתה עקב מחאות למען השבת החטופים.

שגב משה הכריז: "לאות הזדהות והצטרפות למאבק להשבת החטופים, החלטנו לדחות את הפתיחה של הדיינר החדש שלנו שתוכננה למחר. אנחנו מתפללים לשובם של כל החטופים האהובים שלנו".

עוד באותו נושא איריס חיים: "השבתת המשק היא טעות וניצחון לחמאס" 08:01 | דוד פרוידיגר 2 0 😀 👏

שפים נוספים שהחליטו להשבית את מסעדותיהם היום הם רותי ברודו, חיים כהן, ישראל אהרוני ואייל שני. הם פרסמו ברשתות החברתיות שלהם את ההודעה. חלקם ציינו מה משך ההשבתה, כמו לדוגמא ישראל אהרוני, שפרסם: "היום, בשעה 17:00, ייסגרו כל העסקים של אהרוניס גרופ כחלק מהשביתה הארצית".

אהרוני הוסיף: "זהו צעד של סולידריות ותמיכה במשפחות החטופים, שנמצאות ברגעים קשים ובלתי נתפסים. כולנו מתאחדים בתקווה ובדרישה ברורה: להחזיר את כל החטופים הביתה עכשיו. אנחנו מייחלים לסיום המלחמה, ולחזרה לשגרה ולשובם בבטחה של החיילים, המילואימניקים וכל כוחות הבטחון".

מטעמו של השף חיים כהן פורסם: "איך הגענו למצב שסולידריות עם משפחות החטופים הפכה לאקט פוליטי? יום א' עבורי הוא יום של ערבות הדדית של סולידריות והזדהות ביום שמתרכזים בו במה שמלכד אותנו בהחזרת האחים שלנו הביתה. מחר הוא יום סמלי הוא לא יום יחיד. אני קורא ומעודד כל אזרח ואזרחית בישראל תעשו למען מטרת העל מבלי לצבוע את המובן מאליו בצבע פוליטי! תעשו לפי נטיית הלב שלכם אין לי ספק שבעם כולו אין מחלוקת. ריפוי ושיקום אמיתי התחילו רק שכולם יחזרו. אולי אז נוכל להקשיב זה לזה, לשבת יחד ולהיזכר במהות שלנו כעם ערבות הדדית, אחווה, ותקומה משותפת".

גם אייל שני הצהיר: "אנו מצטרפים מחר לשביתת המחאה ולא נפתח את שערנו. זה לא על ימין וגם לא על שמאל. אלא על הפנים שלנו והפנים של המדינה האהובה שלנו. זו אחריות לאחינו החטופים שחזרתם מערך עליון של המשך קיומנו. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות כדי שהמלחמה הנוראית הזאת שמאמללת כבר שנתיים את חייהם של מיליוני אנשים, תיפסק ונוכל לשוב ולחיות".

מטעם רותי ברודו פורסם: "קבוצת R2M ומותגיה רוטשילד 48, הוטל מונטפיורי, הרצל 16, קופיבר אקספרס, בייקרי והדליקטסן יהיו סגורים בראשון בערב. אנחנו מצטרפים לשביתה הכללית ומביעים סולדיריות אינסופית עם משפחות החטופים. מחכים לשובם ולא מצליחים לנשום כל יום מחדש. כולנו מייחלים לסיום המלחמה ולשלומם של החיילים שלנו. אנחנו מחוייבים לערבות הדדית ומקיימים את השגרה היומיומית של העשייה שלנו, כי אין ברירה ואין דרך אחרת. עובדים, נלחמים ומפגינים להחזרת החטופים וסיום המלחמה".