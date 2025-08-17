בלאגן באדום. מועדון הכדורסל של הפועל תל אביב צייץ כי הוא תומך בשביתה למען החטופים. הבעלים – עופר ינאי – ראה וטען כי מדובר בטעות ודרש למחוק את הציוץ

הבעלים של הפועל תל אביב שוב מעורר סערה. הבוקר צייץ מועדון הכדורסל כי הוא מתכוון לשבות יחד עם ארגוני השמאל כהזדהות עם החטופים.

מי שראה את ההודעה היה הבעלים הסרוגים של קבוצת הכדורסל, שצייץ: "אני לא מאשר את זה. החלטה גרועה. בבקשה תסירו את זה".

מתגבר הסכסוך בין האוהדים למועדון

הפועל תל אביב היא ככל הנראה המועדון שהכי מזוהה עם השמאל בישראל, בעקבות ההוראה למחוק את הציוץ, החלו אוהדים להודיע על ביטול מינויים לעונה הבאה כולל דרישה להחזרת הכסף מצד אלה שכבר שילמו.

נזכיר כי מועדון הפועל תל אביב נקנה על ידי ינאי לפני כשנתיים, ומאז השקיע בו עשרות מיליוני שקלים. באמצעות קניית שחקנים הפועל זכתה במפעל המשנה של הליגה האירופית וקיבלה כרטיס חופשי לליגה הבכירה של אירופה – היורוליג – שם משחקת מכבי תל אביב עשרות שנים. את העונה פתחה הקבוצה בהחתמות של שחקנים בכירים באירופה, כולל החתמה היישר מה-NBA, והיא נמצאת בדירוג היורוליג מעל היריבה הצהובה מתל אביב.

כעת נראה כי נפתחה מלחמה חדשה בין האוהדים הדעתניים לבין הבעלים. נזכיר כי חלק מהאוהדים החלו במאבקים נגד ינאי על רקע ההחלטה שלו לעבור לשחק באיצטדיון יד אליהו הגדול, במקום באולם הקטן בו שיחקה הפועל עד עכשיו. כעת נראה כי פרק חדש נפתח בעימות בין האוהדים לבין הבעלים.