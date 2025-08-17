ילד בן 3 נהרג לאחר שככל הנראה נפגע ממשאית ברהט, כשהוא הובא למרפאה מקומית בעיר ללא סימני חיים. צוותי מד”א קבעו את מותו במקום

תאונה קשה: ילד בן 3 הובא היום (ראשון) למרפאה מקומית ברהט, לאחר שככל הנראה נפגע ממשאית. חובשים ופראמדיקים של מד”א שהוזעקו למקום מצאו את הילד ללא סימני חיים, וקבעו את מותו.

חובש רפואת חירום במד”א אמין אלכמלאת, סיפר עי “הגענו למרפאה והובילו אותנו אל הילד שהיה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה כשצוות רפואי לצידו ומבצע בו פעולות רפואיות. המשכנו וביצעו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום”.

בשבוע שעבר דווח על ילדה בת 4 שמתה לאחר שנשכחה בתוך רכב סגור ושהתה שם זמן ממושך. חובשים ופראמדיקים של מד”א שהוזעקו למקום הביאו את הילדה למרפאה מקומית בערערה, כשהיא סובלת מסימני מכת חום וכוויות בכל חלקי גופה. לאחר ביצוע פעולות החייאה, הצוותים נאלצו לקבוע את מותה של הילדה. מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע.

חובשי רפואת חירום במד”א אליוסף אלמלח ואחמד אבו צעלוק סיפרו כי “מדובר במקרה מזעזע. כשהגענו למרפאה המקומית, הביאו אלינו פעוטה כבת שנתיים שהייתה מחוסרת הכרה, לאחר ששהתה זמן ממושך ברכב סגור. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהיא ללא דופק וללא נשימה, וסובלת מסימני מכת חום וכוויות חמורות בגופה. התחלנו לבצע פעולות החייאה, אך לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותה במקום”.