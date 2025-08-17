חברת הפינטק הישראלית פאגאיה חוגגת שלוש שנים מאז כניסתה למסחר בנאסד”ק ב־2022, לאחר מיזוג עם חברת SPAC

החברה הוקמה ב־2016 על ידי גל קרובינר, אביטל פרדו ויהב יולזרי, ומציעה פתרונות מבוססי בינה מלאכותית (AI) לשיפור תהליכי הקצאת אשראי בבנקים ובגופים פיננסיים. המערכות שלה מאפשרות להעניק הלוואות ללקוחות שבעבר נדחו, תוך הפחתה משמעותית בשיעור חדלות הפירעון לכ־6%–8%, לעומת 13%–20% במודלים המסורתיים.

המודל העסקי של פאגאיה נשען על שיתופי פעולה עם בנקים, החברה רוכשת את הסיכון שבהלוואות שאושרו, ומוכרת אותו לגופים מוסדיים בעסקאות איגוח. מהלך זה מאפשר לבנקים להרחיב את היקף האשראי ללקוחות, ומעניק למשקיעים גישה לנכסים שעברו ניתוח סיכונים מדויק. נכון להיום מעסיקה פאגאיה כ־550 עובדים בישראל ובארה”ב, וברבעון הראשון של השנה רשמה הכנסות של כ־283 מיליון דולר ורווח נקי של 7.4 מיליון דולר, נתון שמסמן עבורה תחילתו של עידן רווחיות יציב.

טכנולוגיית AI שמעצבת את שוק האשראי העתידי

פאגאיה רואה בבינה מלאכותית מנוע צמיחה מרכזי, וממשיכה להשקיע בפיתוח מודלים שמנתחים כמויות עצומות של נתונים לצורך הערכת סיכונים מדויקת יותר. יכולת זו מאפשרת להרחיב את נגישות האשראי לאוכלוסיות רחבות מבלי להגדיל את הסיכון למשקיעים. בנוסף, שיתופי הפעולה עם בנקים בארה”ב מייצרים לחברה מאגר נתונים ייחודי, שמאפשר לה להגיב במהירות לשינויים בשוק ולזהות מגמות בזמן אמת.

החברה פעילה כיום בשוק האמריקאי במגוון תחומים, החל מהלוואות לכל מטרה, דרך מימון רכבים ועד אשראי בנקודת מכירה, ומעריכה כי פוטנציאל החדירה שלה עדיין נמוך ביחס להיקף השוק. מגמת הורדת הריבית בארה”ב בשנה האחרונה נתפסת על ידי ההנהלה כרוח גבית חזקה, המגדילה את הביקוש לרכישת הלוואות מצד משקיעים. בעתיד, פאגאיה בוחנת אפשרות להתרחב לשווקים נוספים, אך בשלב זה מתמקדת בהעמקת פעילותה בארה”ב ובחיזוק מעמדה כגורם טכנולוגי מוביל בתחום האשראי הצרכני.

בנוסף לפן העסקי, בחברה מדגישים את ההשפעה החברתית של פעילותם, הרחבת הגישה לאשראי מאפשרת ליותר אנשים בארה”ב לקבל מימון לרכישות, לשיפוץ בתים או לרכישת רכב, גם כאשר פרופיל האשראי שלהם אינו עומד בקריטריונים המסורתיים. השילוב בין חדשנות טכנולוגית לבין פתרון מעשי לצורך כלכלי אמיתי יוצר מצב שבו פאגאיה פועלת לא רק לשיפור ביצועים פיננסיים, אלא גם לקידום הכלה פיננסית בשוק האמריקאי.

פאגאיה מדווחת כי אחד האתגרים המרכזיים שלה כיום הוא שמירה על יציבות וצמיחה במקביל להתרחבות הפעילות. הנהלת החברה מציינת כי נדרשת עבודה מתמדת בניהול סיכונים, פיתוח מוצרים חדשים ושמירה על איכות השירות לבנקים השותפים. שילוב בין עמידה ביעדים העסקיים לבין שמירה על תרבות ארגונית חזקה נחשב בעיניהם למפתח להמשך הצלחה לאורך זמן.