בלוגרית המתגוררת בלוס אנג’לס חוותה מעשה אנטישמיות מזעזע – מזוזת ביתה נתלשה ממשוף הבית. היא לא נבהלת ומכריזה: “הם גרמו לי לתלות אחת גדולה יותר”

הבלוגרית עדן מארי חביב, שמתגוררת בימים אלו בלוס אנג’לס, שיתפה באירוע מזעזע. היא שבה לביתה וגילתה לתדהמתה כי המזוזה שלה נתלשה ממשקוף ביתה, והושלכה לרצפה. היא הבהירה: “הם לא יגרמו לנו לחיות בפחד, בלי מזוזה בכניסה”.

צפו בתיעוד המזעזע – עדן מארי חביב מגלה שהמזוזה שלה נתלשה:

עדן מארי חביב (צילום מתוך אינסטגרם)

חביב קיבלה תגובות רבות מהעוקבים – מזדעזעות ומזדהות. היא הודתה להם, והוסיפה מידע לגבי מה נהוג לעשות במקרה כזה. “ביקשתם שאשתף מה נהוג לעשות במצב הזה. לבדוק עם בודק מזוזות את הקלף שהוא תקין, ובית מזוזה לא שבור. לתלות את המזוזה חזרה. אם זה באותו היום אז מותר לברך לבד ולהחזיר אותה למקום. פשוט במקרה שלי, אי אפשר היה להחזיר אותה, וקניתי חדשה עם קלף חדש”.

היא מבהירה כי המשחיתים לא מפחידים אותה: “אני לא שמה במשקוף הפנימי. הם לא יגרמו לנו לחיות בפחד, בלי מזוזה בכניסה. והיום מתקינים מצלמות”. חביב הוסיפה: “הם גרמו לי לתלות אחת גדולה יותר, ומהיום שיעשו ‘צ’יז’ למצלמות”.