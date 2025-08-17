קובי פרץ משחרר את “מודה אני”, שיר אמונה מרגש לחודש הסליחות, המשלב מילות תפילה מסורתיות עם עיבוד ים-תיכוני עכשווי, שמבטא הכרת תודה ותקווה

לקראת חודש אלול ותקופת הסליחות, הזמר קובי פרץ מציג את הסינגל החדש והמרגש “מודה אני”, שיר המשלב אמונה, הודיה ותקווה. השיר, שנכתב והולחן על ידי אבירם דרעי והופק מוזיקלית על ידי תמיר צור, מביא עיבוד ים־תיכוני עדכני המשתלב עם מילות תפילה מסורתיות, ויוצר חוויה מוזיקלית עוצמתית ומרוממת.

האזינו לשיר החדש של קובי פרץ – מודה אני:

שיר של אמונה והכרת טובה

השיר “מודה אני” מבטא תחושות עמוקות של הכרת תודה על היכולת לקום בכל בוקר ועל חסדי הבורא. מילות השיר, הנעות בין תפילה אישית לפזמון קליט וסוחף, מזמינות את המאזינים להתחבר לרגעים של התבוננות פנימית ורוחניות. השילוב בין המסר הרוחני לעיבוד המוזיקלי האנרגטי הופך את השיר לחגיגה של אמונה שמתאימה לכל בית בישראל, במיוחד בתקופת הסליחות.

מסע רוחני ואמנותי

בשנים האחרונות, קובי פרץ עובר תהליך של התקרבות לעולם הדת והרוח, תהליך שבא לידי ביטוי לא רק בחייו האישיים אלא גם ביצירותיו המוזיקליות. השיר “מודה אני” הוא דוגמה נוספת למחויבות שלו להפיץ מסרים של חיזוק, השראה והכרת הטוב באמצעות המוזיקה. פרץ, שידוע בסגנונו הים־תיכוני התוסס, מצליח בשיר זה לשלב בין עומק רוחני לקלילות מוזיקלית שמדברת לקהל רחב.